心臟病在本港最常見的致命疾病中排第三位,有些隱性心血管疾病毫無先兆,患者往往不易察覺,故素有沉默殺手之稱。

最近澳州伊迪斯科文大學於期刊《Journal of the American Heart Association》發表一項新硏究,團隊指出如本身患有腹主動脈鈣化 (Abdominal Aortic Calcification,簡稱AAC)的人,在未來日子有較高風險出現心血管疾病。硏究作者之一,伊迪斯科文大學醫學與健康科學學院助理教授Josh Lewis表示,檢查腹動脈鈣化或可成為未來評估心血管疾病檢查的一種指標。

一般常見的心臟檢查,通常包括基本的靜臥心電圖檢查(resting ECG)、查看心血管功能壓力測試的運動心電圖(treadmill exercise ECG)、心臟超聲波。如某些已出現症狀者,則會作心臟電腦掃描檢查,其中又包括冠狀動脈鈣化定量(calcium-score screening)及冠狀動脈造影(coronary CT angiography),醫生可依冠狀動脈鈣化指數去評估患者出現冠心病的機率。

而是次Josh Lewis團隊的硏究,分析了來自52份至2018年的硏究統計報告,結果發現患有腹主動脈鈣化的人,於未來有心血管疾病的風險,會較平常人高2至4倍。而本身有慢性腎病的人士亦有較高風險出現心血管疾病。

鈣可在血管璧內累積和令動脈硬化、阻礙血液供應或引致斑塊破裂(plaque rupture),有機會導致心臟病和中風。於冠狀動脈外的其他血管如頸動脈、腹主動脈中出現鈣化的情況屬常見現象,尤在長者中常見,但很少會強調這些鈣化血管病變跟預測心血管毛病的關連性。不良的飲食習慣、久坐不作運動的生活方式、吸煙或者遺傳因素亦是引起動脈鈣化的相關因素。

那怎樣才知道腹主動脈有鈣化情況呢? Josh Lewis表示︰「腹主動脈(abdominal aorta)是動脈中首個累積鈣的地方,而腹主動脈鈣化常常在許多常規檢查中如骨質密度檢查儀或側脊柱電腦掃描中偶然發現。透過今次的硏究,現在我們可以對這些被發現有腹主動脈鈣化之患者的預後更多一層了解。如果我們可及早發現這情況,便可透過改變生活方式習慣等作預防治療。」

另一位澳洲心臟基金會的臨床證據經理Amanda Buttery亦十分歡迎是次硏究結果。她指硏究人員發現了本來無心血管疾病的患者,如出現腹主動脈鈣化的情況,便建議需要進行更全面的心血管風險評估,包括血壓和膽固醇測試或心臟功能檢查。是次的硏究仍有待更多跟進發掘,她亦表示澳洲心臟基金會期待有更多關於這領域的硏究。

資料來源︰Kevin Leow, Pawel Szulc, John T. Schousboe, Douglas P. Kiel, Armando Teixeira‐Pinto, Hassan Shaikh, Michael Sawang, Marc Sim, Nicola Bondonno, Jonathan M. Hodgson. Prognostic Value of Abdominal Aortic Calcification: A Systematic Review and Meta‐Analysis of Observational Studies. Journal of the American Heart Association,13 Jan 2021

撰文︰李飛

編輯:鄒仲安

