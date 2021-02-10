疫情、限聚、市道差，今年坊間的新年擺設及氣氛都少了點。但農曆初三就是情人節，多了些紅粉紅粉緋緋的賀歲景點。我們找了產品設計師關祖堯（Joe Kwan）來品評一下，還有玄學家周璞初，看看有冇好心做壞事，有些真的得啖笑。

單車輪配黃符 屯門牛摩天輪寓意貨如輪轉

如屯門華都中心商場，每逢節日的擺設，那帶點手作又破格的設計，早成屯門名物。今年兩個單口輪配上鮮黃符⋯⋯呀不，是揮春，同時是屯門牛的摩天輪，寓意貨如輪轉。Joe說被兩個大車輪嚇親，想起車禍現場又像血滴子；玄學家周璞初說其擺放位置，可能令生意大上大落。但細觀之，大車輪下是牛牛摩天輪，用現成調味架砌成，過節後仍可使用，若果是商場工作人員自製的賀年擺設，倒挺有創意。

「屯公廟」拜牛求馬路平安 點知對正小人位

屯門市廣場那邊，有濃縮屯門名勝，如「屯公廟」拜牛求馬路平安，蝴蝶冰室跟海鮮檔，給你同假菠蘿包與魚蝦蟹打卡，Joe：「明明我們在屯門，但要把屯門的東西濃縮，放回商場裏，咁我做乜要嚟。就好似你拆了囍帖街，又起條假街被人打卡一樣。我唔係好明白個邏輯。」早前紅極一時的屯門牛頭馬面，被取笑完就移了位去賣蛋撻，Joe倒是希望見埋「馬面」，「幾可愛吖，我會專登為咗佢入來的！」而周璞初則指其對正西南面小人位，明年屯門公路可能多車禍多塞車。

今年多區區議會都沒撥款製作新年裝飾，惟屯門區議會撥了115萬元，整出條迷幻粉紅的幻愛橋，屯門區議員潘智鍵說他們厭倦了年年生肖公仔加「恭賀新禧」大招牌，就食吓風潮整條幻愛橋，評語好壞參半，Joe覺得想法挺新鮮挺好，就是燈光太多太密驚死你睇唔到，「個粉紅色太曖昩會似『唐二樓』，可以疏一點，走起來或更浪漫呢。」他笑說

或者大家睇睇片，再決定行程吧。

記者：陳慧敏

攝影：潘志恆

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