常聽人說「牙痛慘過大病」，相信試過牙痛的朋友一定有同感，除了局部疼痛外，痛楚更能伸延至頭面肩背或引致其他神經痛，更會影響睡眠，對生活造成很大困擾。如果有爛牙蛀牙，當然要找牙醫處理，情況嚴重甚至要剝掉。但有種情況是牙齒經檢查後，又沒有太大發現，沒蛀牙、沒爛牙，這樣將牙剝掉好像是太可惜了，以下將分享一下中醫對牙痛的看法、分類、治療。希望給各位牙痛病人多一點治療資訊。

中醫學中最常見的牙痛種類和治療：

風火牙痛（外感風熱型）

表現為牙齒腫脹疼痛，遇風時疼痛加劇，咀嚼食物有困難，腮部頜部發熱色紅，發病前多曾受風熱外感之邪或食辛辣食物，飲凍水能短暫舒緩痛楚，可伴隨發燒、鼻水、咽喉腫痛、口乾、小便黃等全身症狀。

治療以疏風清熱、散邪止痛為主，常用中藥包括銀花、連翹、桑葉、菊花、竹葉、石膏、蘆根、牛蒡子。中成藥多用「銀翹散、桑菊飲」。牙痛期間建議飲食菊花茶（無糖）、夏桑菊（無糖）、綠豆沙（無糖）。

胃火牙痛（脾胃積熱型）

表現為牙齒及牙齦疼痛、牙肉滲血、患側痛及頭頸、牙齦可見發紅腫脹、面部發熱、發病前曾食熱性食物或會有便秘史，可伴隨口渴、口氣、噯氣、胃部不適、小便黃等全身症狀。

治療清瀉胃火，養胃止痛為主，常用中藥包括石膏、黃連、麥冬、石斛、生地、知母、玄參等，中成藥多用「黃連上清、牛黃解毒片」。牙痛期間建議飲食青皮陳皮水、豆腐花（無糖）、咸蛋節瓜湯。

虛火牙痛（陰虛火旺型）

牙齒隱隱作痛、牙齦萎縮、牙根浮動、牙齒有鬆脫感，病人會說「牙浮」，這多見於年老病人，或平時多習慣夜瞓的年青病人，除牙痛外，可見兩顴潮紅、咽喉乾涸、皮膚乾燥、心煩失眠、夜熱汗出、大便乾結等症狀。

治療以滋養腎陰，降火止痛為主，常用中藥包括肉桂、黃柏、知母、龜板、旱蓮草、女貞子等，中成藥多用「知柏地黃丸、六味地黃丸」。牙痛期間建議飲食皮蛋瘦肉粥、蠔豉粥、豆漿（無糖）。

針灸治療牙痛

除藥物外，中醫針灸對牙痛也有相當好的治療效果，一般分3種取穴方法：局部、循經 、遠端。牙痛局部會取如下關、頰車、風池、大迎等頭面頸部穴位以清火通絡止痛，循經取如外關、合谷等前臂穴位散風止痛，遠端會取太衝、太溪、內庭等在腳部的穴位降火止痛。

除治標的瀉火止痛穴位外，治療亦會考慮病人體質以求治本；例如治療以上第3型陰虛火旺型時，中醫師會在組合中同時加入滋陰養陰功效之穴位，以達致標本兼治的效果，目標是在解除眼前牙痛的同時，改善患者體質，以防下次再復發。

由此可見中醫在治療牙痛有其優勢，特別在牙齒沒有明顯破損時，內科因素如火熱之邪上攻，或失睡虛火引致短暫的牙肉發炎和牙齦發炎疼痛，都屬中醫針藥能解決的範疇，大家下次遇到牙痛時亦可以搵中醫師幫幫手。

撰文：香港註冊中醫李浩然

編輯：鄒仲安

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