一講幪面超人，唔少人都會即時同「毒」掛勾，但其實歷代幪面超人無論外形或設定都相當有型，「變身」更是無數男生的兒時幻想。買玩具放屋企慢慢「J」還好，若講到要着上身，就很難逃過被視為「毒」的宿命，但這個宿命即將可以改寫。BANDAI最近就公佈了一個KAMEN RIDER全新品牌，稱為「HENSHIN by KAMEN RIDER」，把潮流元素融入幪面超人中，原來幪面超人着上身一樣可以好有型。

「HENSHIN by KAMEN RIDER」的創作靈感來自平成幪面超人的角色及世界觀，而「HENSHIN」正是「變身」的羅馬拼音。系列產品由帽，到衫，到襪，就連鞋都有，從中亦可見設計充滿心思，具時尚感同時又滿有幪面超人的細節。為貫徹潮流定位，品牌的首個POP-UP Store更會設於伊勢丹新宿店男士館，就連日本男星窪塚洋介都親身穿着支持。講咗咁耐，當然唔係只得日本有得買，香港亦是唯一與日本同步發售的地區，fans即日起只要到PREMIUM BANDAI香港官⽅網店就可以訂購。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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