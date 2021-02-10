即將踏入新的一年，大家紛紛到寺廟祈求新年好運。台灣的廟宇十分有名，以下介紹全台四大必訪寺廟，包括北港朝天宮、東港東隆宮、大甲鎮瀾古及艋舺龍山寺，認識台灣人的新年習俗。

1. 北港朝天宮——媽祖出巡

位於雲林、全台灣最大規模的媽祖廟「北港朝天宮」，相傳寺廟由樹璧和尚建於1694年，俗稱北港媽。北港朝天宮更是世界三大媽祖廟之一，每年有過百萬的信眾前來祈福。而北港朝天宮每年更會在農曆正月15日以及3月19日舉行北港媽祖遶境活動，各街各巷都會有信徒為媽祖準備香案（放置香爐燭台的條桌）、水果等，不容錯過。

北港朝天宮

地址：台灣雲林縣北港鎮中山路178號

網址：www.matsu.org.tw/

2. 東港東隆宮——責杖改運

東港東隆宮建於1706年，以信奉道教為主，主祀千歲爺。最為有名的，必定是他們的改運方式——責杖改運。當信眾們認為自己該年運勢不佳，想要轉運，便會到廟中擲筊請示王爺，然後再擲筊決擇杖打次數，再由廟方班頭振武堂的人員在溫王爺或中軍府前打十下大板（投擲到聖筊次數愈多，責打次數愈多）。他們相信透過杖打的方式，便可以把厄運擊去。

東港東隆宮

地址：台灣屏東縣東港鎮東隆街21之1號

3. 大甲鎮瀾宮——9日8夜遶境進香

位於台中的大甲鎮瀾宮是台灣媽祖的代表廟宇之一，雖然不是世界三大媽祖廟，不過在信奉媽祖的誠意上卻旗鼓相當。每年農曆3月，來自各地的十多萬名信眾都會聚首於大甲鎮瀾宮，然後進行9天8夜的遶境進香，徒步遷徙約340公里路抵新港奉天宮，進行參拜，場面十分浩大。

大甲鎮瀾宮

地址：台中市大甲區順天路158號

4. 艋舺龍山寺——龍形花燈

位於台北市萬華區的艋舺龍山寺建於1738年，為國定古蹟之一。每年的元宵，寺方都會舉行花燈展覽，展示龍形花燈，十分壯麗；龍山寺更非常適合想求段好姻緣、求子添丁的大家前往！不過，艋舺龍山寺自去年3月13日後便停止燒香，大家前往時記得不要自行攜帶。

艋舺龍山寺

地址：台灣台北市萬華區廣州街211號

撰文：文曉晴

圖片：Wikimedia Commons

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！