因為疫情關係，許多新年慶祝活動都被迫取消，幸好小型的本土市集遍地開花，滿足港人想趁新一年購物、辦年貨的慾望。過往，飼主都不能帶同狗狗外出一起逛年宵市集，而今年就多了機會讓飼主與狗狗一起逛街辦年貨。

旺角「Let’s GumGum」

RCAP拯救遺棄寵物中心與旺角麥花臣匯CGA電競館合作舉辦了一個賀歲市集「Let’s GumGum」，但這並不是一個普通的市集，而是一群被遺棄的動物尋找新家的機會，只須經過審查，便可以即場領養毛孩回家。市集活動旨在宣揚領養寵物代替購買的觀念，並希望毛孩們在新一年能夠有一個溫暖的家。同場還有超過80檔小店，可以帶同狗狗一起逛街，支持本土手作。

日期：2月6-9日，13-15日

時間：14:00 - 22:00

地點：九龍旺角奶路臣街麥花臣匯CGA電競館地面

D2 PLACE「寵物橫町」

在荔枝角D2 PLACE亦有由麥田捕手舉辦的寵物市集「寵物橫町」，由毛孩擔任整個市集的主角，主辦方更邀請了寵物界的殿堂級日本動漫角色「TAMA and FRIENDS 貓狗寵物街」作為市集的特別嘉賓。場內亦有不同主題的攝影區、打卡影相位，甚至有寵物造型服專區，屆時飼主就可以借用造型服飾，與愛犬愛貓盡情留下倩影。

日期：2月13-15日

時間：13:00 - 21:00

地點：九龍荔枝角長義街D2 Place ONE 2/F The Space

赤柱「Pets Love」

相信赤柱是不論人或狗狗都非常喜歡的一個地方，今次的市集「Pets Love」亦加入寵物元素，狗狗可以一邊沿着海邊奔跑玩耍，主人就可以在赤柱大街慢慢逛市集，當中有不少寵物飾品、零食以及日用品等，可以為寵物增添新衣、玩具過年。

日期：2月14-15日，20-18日

時間：12:00 - 19:00

地點：香港赤柱赤柱大街92號美利樓地下

山頂廣場「Pet Mart」

在2月底，山頂廣場亦會有小型的寵物市集，售賣毛孩特色產品、本地手作等。

日期：2月20-21日，27-28日

時間：11:00 - 19:00

地點：香港山頂廣場 L1 Atrium

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撰文：黃雅純

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