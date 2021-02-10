香港曾是著名漁港，住了不少水上人，隨海而居，靠海吃海。筲箕灣銅鑼灣香港仔西貢大埔……都是他們的聚居地。行船走馬三分險，船上揾食，船上居住，常遇風浪，習俗也不同岸上人。水上人過年都自己傳統，吃的拜的，都是華人過年文化的一大特色。

船上新年重意頭

住在長洲的黎水嬌（嬌姐）對水上人的過年習俗非常熟悉。無他，今年68歲的嬌姐出身水上人家庭，上輩幾代人都是靠海吃海，直至她這代才上岸，轉行賣海味。「漁業式微嘛！原本我家住西貢水面，後來遷到香港仔避風塘，那裏認識我老公，組織水上人家庭，之後再來到長洲揾食，五十多歲才上岸。」嬌姐介紹自己出身。

雖然上岸多年，但住在海面數十年，不少水上人的過年習俗仍然記憶猶新。「年三十晚，我們會在船上點一盞燈，放在祖先神位，一直亮着，直至年初二，才叫過了年。」嬌姐說。過了年，水上人頭等大事是「行椿」，開動自己住的船的摩打，前後左右的駛動一會，並且在船頭淋水，寓意行好運，運程勝去年。岸上人會大掃除，水上人也不例外，除了船清理乾淨，還會做翻新，「洗乾淨船之後，塗一層很亮的光油，才可以過年。整架船前前後後也塗，也包括船側，舺板也很都注重，洗得乾乾淨淨，塗得一絲不苟，閃亮亮的，站在上面也有倒影，才吉利。」嬌姐說。

岸上人會在家中貼揮春，水上人也做，但除了揮春，還會貼「紅錢」，其實是沒有字的一張紅紙，從船頭貼到船尾。據說是因為水上人多不識字，不會寫揮春，故此以紅紙代替，是真是假則無從稽考。漁民出海常遇風浪，水上人過節，十分注重拜神，祈求平安。年輕時，嬌姐每年都會上岸到廟宇上香拜神，例如長洲北帝廟、馬祖廟。船上則會拜祖先，及船頭拜大神，包括天后、洪聖、金花、華光、觀音、北帝、關帝、陳王、財帛，「從前祖母單是拜大神都會唸半小時經，很隆重！」嬌姐回憶說。

水上人信鬼神，過年禁忌不少，最教嬌姐印象深刻是蒸年糕。從前她祖母蒸糕前都會在鑊蓋上插三支香，放一個碌柚皮、元寶，祈求年糕順利蒸熟，帶來好運。「如果年糕蒸十個八個小時，都不轉金黄色，就很不吉利。聽過很多真人真事，年糕蒸不好，不久家中小孩就會失蹤，或遇溺。很可怕，以前經常發生，很多！所以我極之不主張媳婦學蒸年糕，我的熄婦現在學蒸芋頭糕、蘿蔔糕，我警告她們甚麼糕都可以蒸，唯獨年糕例外，我說不要蒸，千萬不要蒸。我多年來都不會自己蒸，買回來算了，保證蒸得靚。」嬌姐認真說。

一家大細吃甜肉

岸上做節，賀年菜必不可少。水上人的賀年菜離不開海鮮，魚、蝦、海味都有，合成9道菜式，稱「九樣菜」，寓意長長久久。其中有一道最大特色，叫「甜肉」。

材料包括粉葛、五花腩及片糖，是嬌姐祖輩傳承下來。「有些水上人家庭還有下柿餅、芝麻等，我們由祖先繼承下來，都會做這種食物，作為後輩，我都遵守這個傳統。通常年三十那天吃了，吃不完，放冰箱，可翻熱再吃。從前水上生活艱苦，過年有肉有甜吃，很好了。我們一家過年都吃，弄一大盆都不夠吃。」嬌姐說。

做法頗花工夫，粉葛、五花腩要先汆水、瀝乾水、放涼，把片糖煮熔了，再下鑊一起炒勻，入口甜甜的，像豬肉乾。「又要汆水又要烚，粉葛豬肉都要烚，烚都要二十多分鐘，就要全部拿去汆水；粉葛的粉弄出來，不弄出來，就煮到泥漿一樣，不好看也不好吃。」嬌姐教路。甜肉工夫雖然多，但過時過節，吃得一家甜甜密密，意頭好，嬌姐每年都會堅持每年親下廚，做給家人吃。

採訪：陳佳男

攝影：阿育

編輯：鄒仲安

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