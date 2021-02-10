38歲的Masyu是一位三女爸爸，現時他是一位潛水教練和瑜珈導師，不過兩年前，他是一位開日式料理店的廚師。23歲時，他笑言因為讀書不好，想學一門手藝，決定去大阪的河豚料理店拜師學藝兩年，回港後做了4年廚房，然後正式開自己的餐廳。本在大坑開業7年，後來搬到元朗再開業3年，做老闆的生涯，一做便做了10年。

為愛女 減薪仍毅然轉行

他形容當時舖頭細細，約有十多個位置，自己主力負責廚房，太太則負責樓面，兩個人打理舖頭相當困身。「朝早10點要準備午市，做到晚上10點才關門，拖好地、收拾好餐廳都已經晚上11點了。有點後悔看不到大女的成長，到第二個小朋友出生時，希望會有多點時間可以見證她的成長過程。」雖然困身，但Masyu一直對烹飪有熱誠，所以選擇繼續營運餐廳，也正因如此，對煮食的要求成為了他壓力的來源。每當有客人催單，他就變得精神繃緊，非常火爆，他笑言在廚房中的自己直頭是生人勿近，「家人全都知道的，入來廚房只敢下單，其他甚麼都不敢講，不會敢催單。」他和記者分享以前在餐廳的相片，當時的他神情極嚴肅，跟現在鬆容的態度完全不一樣。直至一天，他在清理廚房抽油煙機時，發現抽油煙機非常污糟，突然發現原來自己的肺部也像抽油煙機般，一直吸着不少油煙，令他開始擔心自己的健康，加上當時第二名女兒出生，結果36歲時的他，決定毅然把餐廳關閉，轉行以自由工作者的模式，成為了潛水和瑜珈教練。

「其實20歲我就考了潛水教練牌，經營餐廳時，都有兼職教潛水，有時甚至會放工，凌晨時分才跟朋友去潛水。一直都很喜歡潛水，但做餐廳比教潛水賺起碼多一倍，想生活過好一點，賺多點錢，無奈要放棄全職教水的想法。」由朝10晚11的餐廳生活，變成朝不保夕的自由工作者，換來除了是多了時間陪伴家人外，Masyu終於可以憑着自己的興趣賺錢。他總覺得人生走了三分一，隨心走一趟也不為過，加上老婆全力支持他，這才是最難得的。「為何少了一半收入，老婆都支持你轉行？」我問。「因為她愛我吧。」Masyu答。嗯，明白了。

香港很美 最重要是山野無痕

至今過着自由工作者的模式已經兩年，最近他亦考獲了瑜珈導師牌，希望繼續進修「chill住生活」的想法。他坦白說，現時的收入不穩定，但是他覺得非常開心，「每次上潛水課，我就好像去旅行的心情，開心地去享受，盡情去探索海底。」以往長時間躲在廚房中埋頭苦幹，如今一年365日中，有超過一半時間都在戶外感受大自然。閒時他會帶齊露營裝備來一趟說走就走的三日兩夜的潛水露營，走到山邊就遠足，走到岸邊就潛水，隨手拿起廢木就削成餐具，讓自己完全融入大自然，他亦試過舉辦潛水體驗營和學生一齊享受大自然。

疫情期間，Masyu超過一年沒有出國潛水，以往愛到四處外潛的他指，香港的水質比起外國絕不輸蝕，「去過日本、馬來西亞、泰國等地潛水，其實外國都有水不清的日子，只不過是水流、風向等因素令水的能見度變低。香港西貢那邊的水質，其實也像外國海洋般清澈，各式各樣的珊瑚和魚類，同樣令我迷上了香港的海洋。」每次潛水也會令他感恩自己當時選擇了轉行這個決定，「有些朋友覺得我現在的工作好正！水清到以為我去了外國！」他有時也會鼓勵學員把在潛水期間看到的海洋垃圾帶上岸，為香港海洋出一分力。「其實香港的郊野公園也是很漂亮的，很多外國人會慕名而來香港行山，作為香港人，絕對值得驕傲。最重要是我們享受大自然的同時，也要好好保護它。」

香港人總是給人營營役役的感覺，社會步伐急促，每個人為着賺錢生活得透不過氣來，Masyu承認自己是「任性爸爸」，不愛跟着社會步伐生活，「一個38歲的男人，一般香港人也標籤了應該是要事業有成。 而我則因為疫情剛剛好失業，現今社會把金錢看得很重，但我不太在乎這些。兜轉了10年，到頭來我還是選擇做自己喜歡的事。」以往他開餐廳，曾經很追求名利，勞力士買完一隻又一隻，在最應該拼搏的環境，在最應該拼搏的年齡，他放棄了穩定收入才發現：原來人慾望很多，卻未必需要很多。這心態亦讓他在教育女兒時，支持女兒做自己喜歡的事，「自己開心是最重要，因為我就是這樣。」

記者：劉芷晞

攝影：張洛晞、洪輝進

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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