香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Nefertiti。

名字：Nefertiti

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：2歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：491506

晶片編號：603 633 002

注意事項：驟眼看，Nefertiti就像古埃及的阿努比斯一樣有着尖尖的耳朵和面形，頗有氣勢。雖然牠身形嬌小，但千萬不要誤以為牠弱不禁風，事實上Nefertiti是隻切切實實的肌肉型犬隻，全身上下沒有一處是贅肉。被督察拯救時，Nefertiti還帶着三隻小狗狗，故此縱使擁有一個這般氣派的名字，但在愛協中心裏，大部份職員仍會稱Nefertiti為「媽媽」。由於Nefertiti屬為較慢熱的狗狗，因此牠需要更多時間去適應新環境和陌生人。Nefertiti正在愛協等待一個溫暖的家，快來領養中心帶牠回家吧！

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2020年2月11日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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