提起北海道有甚麼好玩，香港人首先會想起白色戀人、特濃牛乳、去雪祭看冰雕、去滑雪以及札幌拉麵。《黃金神威》為觀眾介紹很另類的北海道，行程包括淘金、獵熊、捕鯨、深山食野味、北海道原住民阿伊努族人的生活、走在結冰的海面上偷渡去俄國、從日本最嚴苛監獄的網走監獄中劫獄、剝人皮刺青上的藏寶地圖、尋找失落的巨額黃金寶藏，北海道脫離日本的獨立運動等等。《黃金神威》改篇自野田智的漫畫作品，自2014年起於《週刊Young Jump》中連載，漫畫榮獲手塚治虫文化賞，並被挑選為大英博物館「日本漫畫展」的代表作品之一，電視動畫剛剛播完第三季，正好為讀者介紹這套黑馬作品。

初段輕鬆冒險

故事發生在日俄戰爭後，被稱為「不死身」的退役士兵杉元佐一，遇上阿伊努族少女阿席莉帕（アシㇼパ），二人一起踏上追尋二萬貫黃金之旅(現今市值約四十億美元)。故事初期走輕鬆冒險路線，阿席莉帕有點似《飢餓遊戲》的女主角，都是野外求生和用箭的高手，帶着杉元在雪山中逃避追捕，利用捕捉野獸的陷阱去對付追兵，甚至引導敵人誤入棕熊的地盤借熊殺人。動畫的另一特色是，利用大自然的材料煮出各種阿伊努族美食，兩人大呼「好吃，好吃」，讓我下次去北海道都想試食。

人物描寫出色

故事發展至二人在旅途中，遇上黃金爭奪戰的其他對手。這部作品人物描寫十分出色，因為每個人都是各自為自己的信念去尋找黃金，故事中沒有典型的壞人好人二分法。隨着劇情發展角色更因事態而臨時組隊，讓所有角色都能夠與主角們交流互動，在觀眾心中建立非常鮮明立體的性格。有不少角色更是取材自歷史人物，例如在劇中常當搞笑角色「逃獄王」白石由竹，打算用黃金在北海道立國復辟幕府的新選組武士土方歲三等等。

深入俄國領土

第二季結局在網走監獄混亂中，阿席莉帕與杉元失散了，阿席莉帕被父親的同伴帶去樺太（即現今俄國的庫頁島，日俄戰爭時期南部由日本管治），讓她記起解開刺青地圖的關鍵線索。為追尋阿席莉帕的下落，杉元不得不與第七師軍團合作，渡海前往樺太，一路深入俄國領土。第三季中又增加了想爭奪黃金的勢力，除了都想在北海道自立為王的土方和第七師團外，俄國的革命分子也盯上黃金。在樺太旅行遇上其他阿伊努族人後，阿席莉帕亦開始對黃金產生興趣，萌生要守護阿伊努族人的念頭，不想夾在日本和俄國之間被同化而滅亡，而黃金就是立國的資本。

北海道歷史教材

《黃金神威》除了故事吸引外，更加是一部引人入勝的歷史教材。漫畫作者邀請千葉大學的歷史教授擔任顧問，務求把阿伊努族的文化，從語言，到住屋、服飾、原住民的宗教信仰，與大自然天人合一的生活態度，儘量還原給讀者看。《鬼滅之刃》的故事發生在大正年代，只是比《黃金神威》的時間晚了十年，但《鬼滅之刃》完全感覺不到歷史的重量，那是一個可以發生在任何地方任何時間的故事。看《黃金神威》卻有截然不同的真實感，我體會到阿伊努族逐漸被大和文化侵蝕而消失的無奈，日俄戰爭為士兵的帶來的創傷和不公平的回報，幕府武士在明治維新後不甘心的垂死爭扎。1906年的北海道，在一般歷史書中大慨不會提起，《黃金神威》以此為舞台，讓讀者知道日本歷史和文化鮮為人知的另一面。

第四季動畫版已經決定開拍，有望於今年底播放，不知道能否集齊二十二張人皮地圖呢？

撰文：陳馬

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