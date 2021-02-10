上水新成路有一間開業10年的髮型屋，除了是街坊的理髮店，亦是區內流浪狗的聚腳處。從早到晚，小狗們從大街小巷走至，搖着尾巴向店主彤師傅討吃。飯後牠們或在門前打盹，或趁陽光暖和時在地上打滾，享受午後的日光浴。多年來，十多隻小狗在店前來來往往的景象，成為小區獨特的風景。

30多歲的彤師傅在上水居住多年，她笑言為區內的小狗提供一餐溫飽，是每天開店的動力之一。舖頭意外地成為流浪狗的聚腳點，緣自10年前與狗的偶遇。從前上班途中，會不定點地餵飼流浪狗，有一次在一所老人院附近，碰上餓壞了的流浪狗黑仔，正在翻找老人的尿片，舔食其中的糞便，她不忍小狗受苦，便上前給了牠一些飼料。之後有一天，黑仔忽然在店前出現。人狗相遇，彼此欣喜若狂。老人院離舖頭很遠，她未曾想過會重遇當日的小狗，她憶說：「我跟牠說，為何你這麼厲害，會找到我的舖頭？」黑仔找上門後便當了髮型屋的常客，彤師傅每天開店後，會先備好牠的糧食與水，黑仔來了，她就到店前接待。之後黑仔又帶同其他狗朋友前來，一隻接一隻，10年間彤師傅接待過十多隻小狗。

流浪狗平日的食糧是乾糧混罐頭肉泥，閒時她會在家煮一點雞肉，為小狗們加餸，牠們的胃口不定，有時候會添吃兩三回。狗隻眾多時，一大包的飼料，不消一個多月就吃光了。問到彤師傅小狗每月膳食開支要多少？她淡言：「沒有記過數目，吃飽便好。」髮型屋的牆上貼滿了小狗們的照片，記錄牠們生活的日常，她指向照片，向記者逐一介紹小狗。「這一隻是二妹，是溫婉的孩子，舉止斯文，是一位lady；旁邊的是大妹，牠倆同樣正等待領養。這一隻是暖男，狗如其名，性格很體貼……」彤師傅分享，當店內沒客人時，大熱天時會讓小狗會走進店內，她就關上門開冷氣一同乘涼。冬天時，她又擔心小狗在外睡覺會着涼，於是會準備墊子與毛巾，小狗睡後便為牠們蓋好保暖。

颱風後濕透顫抖 面對逆境不放棄

照顧小狗的工作，彤師傅很少假手於人，即使天氣惡劣，她亦必定要回店看顧狗狗們。她指曾有一次掛了8號風球，心裏很惦念狗狗們，在天文台改發3號信號後，她便馬上回店拿來飼料，跟街坊跑到狗狗們的藏身處。「當時牠們的身子全濕透，顫抖得十分厲害，平日牠們都是英明神武，但當時卻很無助。即使捱過一夜風雨，理應餓得很，但你給牠們飼料牠們亦不吃，當時我做了一個動作，就是抱着牠們，牠們就在懷中一直在顫抖。」之後遇上天氣不好的日子，她會讓小狗到店內避風雨，求一安心。

彤師傅指街頭生活複雜，弱小的狗隻難以獨自存活，她淡言：「有些狗天生弱小，隔一段時間你便再看不到牠，可能遭車撞死了或不知出了甚麼事⋯⋯」除了餵食，彤師傅亦會聯同其他義工，為小狗植入晶片、絕育及為適合入屋的小狗安排領養。由最初單純供一餐溫飽，到安排絕育及領養，彤師傅說女兒曾問她「是否為狗入魔了？」她當時解釋願意為狗付出，是因為在小狗身上學會為人的道理。

彤師傅分享，曾經在街上遇過一隻正在找尋食物的狗媽媽，當她隨狗走回躲藏的暗處時便聽到幼犬的叫聲，於是她回舖拿來飼料，放在牠們藏身的不遠處。後來有一天，狗媽媽叼着一隻幼犬來到舖頭，彤師傅上前查看時，幼犬早已氣若游絲，她領着狗媽媽帶幼犬到獸醫診所求診。「幼犬當晚需要留院觀察，我沒法留下來陪伴牠，狗媽媽當晚一直守在診所門外，可惜小狗最終沒法活下來。」她惋惜道。事後狗媽媽消失了數星期，後來狗媽媽再次來到舖頭，身後跟隨數隻長大了的小狗。她續說：「我想說的是，在疫下沒有生意，逆境時我會很洩氣，但當你看到小狗，牠們面對的逆境更甚。牠們是這麼無助，狗媽媽失去幼兒、自己沒有食物，仍然帶着一群幼犬努力生活下去。你是人類，難道你生存不了嗎？如此想着，令我生活的動力大了不少。」

恬靜社區變天 人狗應互相體諒

上水的面貌，10年間早已變得不一樣。從前恬靜的社區，彤師傅形容變得「太繁忙」。北區人慨嘆沒法適應社區的轉變，彤師傅說狗亦如是。她形容社區狗是街童，喜歡在區內蹓躂，從前每天飯後就穿梭不同小店「巡視業務」。部份狗隻街坊見慣見熟，店員或摸兩下，或留一位置讓牠們在門前呆待一個下午。但老店結業潮後，小店換上繁忙的藥房，狗的生活圈子細了不少。彤師傅說：「他們的貨物放滿一地，小狗好奇上前聞嗅時會遭人追趕打罵。其實狗是知道的⋯⋯牠們知道在這地方需要躲起來、需要看我們的面色生活，那些眼神很可憐。」

人對佔據土地及空間的渴望無盡，甚至忘記了社區內不只有人類。過往曾有不愛狗的街坊，叫她帶走流連店前的狗狗，「我反問他們，可以帶去哪兒，何以要帶走牠們？你住在一個地方，有天我跟你說你必須離開，這樣成事嗎？」為何社區需要包容動物的存在，她解釋：「狗以街為家，就算是我們，睡在街上，我們亦會沒有安全感，可否用這一點來想，大家同樣都是生命。人類確實需要居住的空間，但當居住的範圍越來越大時，能否共同互相包容和體諒？」

記者：沈敏怡

攝影：潘志恆

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