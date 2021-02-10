如果校長問：

「陳太 如果男拔也收錄你的兒子，請問你會如何選擇呢？」

同時 校長亦會分開問小朋友：

「DGS，Maryknoll同St. Paul你最喜愛哪一間學校？」

最普遍和最差勁的答案是家長滿臉猶豫：

「其實很難選擇，每間都那麼好」

這種自殺式答案等同要求校長立刻將你淘汰出局，你有機會把你的朋友即場被拖累，

直接「死」在起跑線上。

要緊記——永遠也應該清晰給對方知道你是一心一意想入那間學校。你的堅定眼神和肯定的語氣才能說服校長考慮取錄你的孩子。而家長亦不應教導小朋友面試時講大話。若果小朋友被問及這些沒有能力解答的問題時，我認為最佳的答法應該是：

「我間間都好鍾意

但是真的不懂選擇

還是由媽媽決定吧！」

這種也是一種大體的表達方式。

作者： 夠薑子*呂校長*貓貓校監

尖子教學家，名校升學策略師，人稱「貓貓校監」，別號 「Miss OP」。曾為跨媒體傳媒文化人及學校校監。她在英國和澳洲升學的見解獨到，不少名人向她取經。

YouTube： 「夠薑子遊學園 呂校長 X 貓貓校監」

Facebook：https://fb.me/principalcat

-----------------------------

補習升學、面試攻略、親子資訊盡在「一家人」

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！