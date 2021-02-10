80後港人Desiree和丈夫Jun於一年前來到英國。移民的契機，是從事電子商務的Desiree在港的公司需要一位熟悉亞洲市場的人到英國發展業務。眼見有機會離開香港，Desiree馬上申請。問到她如何令從事電子工程師的先生也同意離開香港，她說：「我們在移民方面沒有分歧，在拍拖時已經有移民的打算。」雖然面對競爭，但是Desiree最後也成功爭取來到英國發展的機會。為了和家人朋友好好道別，兩夫妻去年特意安排在農曆新年後才離開香港，希望在佳節留個美好回憶。

計劃生兒育女 爭取工作機會來英

Desiree和丈夫Jun的愛情故事萌芽於大學的迎新營，相識不到一個月，他們便墮入愛河。誰也沒想到，他們的拖一拍就是12年；二人在2018年結束愛情長跑，拉埋天窗。原本在香港生活得不俗的兩口子，一年前決定移民英國。誰也清楚香港比起英國容易搵錢，驅使他們放棄香港穩定的職業和家人的陪伴的，是想到兒女的未來。丈夫Jun道出了移民的掙扎：「如果我們不是打算生小朋友，留在香港又有甚麼所謂？」理智戰勝了感情，他們還是要對這個熟悉的地方說再見。

雖然深知離開香港是正確的選擇，但是Desiree和丈夫Jun的內心也免不了交戰。談到回港探望家人，丈夫Jun感慨說：「其實我也想過，會不會永遠都回不去香港，現在所有東西都很難估計。」太太Desiree也有同感：「就連我們的家人也要做好心理準備，我們有機會永遠都不能踏足香港這個地方。」面對香港不明的前景，夫妻見步行步，盡量在英國安身立命。

二人團年飯 炮製外婆家鄉菜

與親戚朋友相隔半個地球，再加上英國實施禁足令，第一個只有夫妻二人過的新年，Desiree和Jun感受到「每逢佳節倍思親」。雖然英國沒有甚麼新年氣氛，但是他們仍然打算吃一餐豐富的晚飯當作是團年飯。他們特意準備了水浸雞、清蒸鱸魚、瑤柱扒西蘭花，還有Jun婆婆的家鄉菜式「烤麩」。保留團年飯的傳統，不僅為了一解思鄉之愁，更希望小朋友將來知道及傳承香港的文化。

盼小朋友正直成長 有自由選擇

談到在香港組織家庭，Desiree明言感到辛苦：「究竟我們要不要買樓？花畢生積蓄只換到斗室，到底值不值得？」但是沒有容身之所，又如何照顧小朋友的成長。談到子女的未來，丈夫不免替香港感到憂心忡忡：「教育小朋友，你希望他成為一個正直的人，但在香港看電視時，人人都在講大話，你要怎樣向小朋友解釋？」太太Desiree補充：「下一代想成為怎樣的人，在香港的選擇很少。反而在英國，你做律師或是廚師，兩者的收入不會差天共地。」夫妻明白，讓小朋友有自由去選擇自己喜惡，對於成長尤其重要。

賺回見面時間 改善夫婦關係

移民英國，夫妻間還有一個意外的收穫，就是他們的關係得到大大改善。香港忙碌的生活令夫妻間相處時間減少。Desiree回想起先生在香港常常超時工作：「以前在香港我們經常沒有交流，沒有時間二人一起生活。我常常在想，我們到底如何走下去。」移民英國後，夫妻間的相處時間變多，Desiree的埋怨也隨之消散，更表示好像重新得到丈夫。雖然看似十分誇張，但是正正反映她內心的擔憂：「我在香港常胡思亂想，當BB快要出生的一刻，先生也不會在我身邊。他要完成手上的工作才能趕來醫院，趕到醫院時BB已經出世了。」

常言道「遠親不如近鄰」，英國住屋的密度比香港低，鄰里間的關係也比香港更緊密。英國買餸不像香港般方便，以Desiree居住的地方計算，要買到中式食材約需要20分鐘車程。因此，Desiree和June出門購物時，都會順道購買鄰居們所需。Desiree一年前新居入伙，鄰居開心說道：「是緣份！」鄰居對於能夠在英國認識到的香港人感到高興，更明白人在異鄉互相幫助的重要性：「將來他們生了小朋友，我們又會幫忙他們照顧小朋友。」親戚朋友不在身邊，香港人間互相的幫忙更顯重要。

撰文、攝影：廚職背遊 梁芷靈

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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