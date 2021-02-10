今年新年有點不一樣，因為疫情和限聚令使大家都不太敢去拜年，就連黃大仙上頭炷香和鄉議局車公廟年初二求籤都不對公眾開放，新年期間實施人流管制，並必須掃描安心出行二維碼，而林村許願樹更在新年完全關閉。香港人新年惟有留在家和拜年，以下App應該幫到你！

Signal和WhatsApp賀年sticker任揀

新年就算不出外拜年，都會透過Signal和WhatsApp等即時通訊App跟親朋拜年。拜年時除了恭賀說話外，最令人開心的就是收到一些漂亮有趣的sticker。Signal雖然在香港才流行，但在「SigStick-Signal Sticker Marke‪t‬」App中已有很多港式sticker，當中不乏賀年sticker，在SigStick中可預覽每套sticker，喜歡的就可按加入和下載至Signal使用。至於WhatsApp則可選用「WhatSticker」App，當中有很多工作室和公司設計的sticker，更有不少是牛年主題，WhatsApp拜年最啱用！（以上兩款App均有iOS和Android版）

親戚稱呼計算器

用App拜年或逗利電子利是，除了講祝賀說話外，還要稱呼對方，但有些親戚可能不太清楚怎稱呼的話，就要用上「三姑六婆-親戚稱呼計算機」App了。用法很簡單，只要在計算機輸入是誰的兄弟姐妹或父母，就能計算出你對他／她的稱謂，更可逐步加算，計出親戚的親戚的稱謂。那麼大家拜年祝賀時就不會叫錯人。（設有iOS和Android版）

電子求籤求安心

農曆新年期間，黃大仙和車公廟都有不少善男信女去上香和求籤，不過今年有人流管制，並且要有安心出行二維碼才能進入。如果純粹想求籤的話，可以試試電子求籤。不論App Store和Google Play都可找到黃大仙和車公廟靈籤等求籤App，功能大同小異，有籤文、簡單解籤和詳細解籤，其中詳解就是按流年、健康、財運、姻緣等不同種類作解釋，就是一些簡單的提點。這些電子籤是否靈驗就無從考究，而籤文的解釋基本也大同小異，依書直說一般，大家當作溫馨提示求個安心就好，切勿過度迷信。

打麻雀靠App計番數

好多年輕一代打麻將唔識計番，又或者計錯數，建議可以選用「麻將計數‪機」App。這個App可選香港或台灣麻雀的計算方法，而選用香港後亦可選擇或自訂計數規則，例如二五雞、跑馬仔等，可設定最高是幾番，甚至出銃是半銃或全銃也可自行設定。不只方便計算番數，而且可以每局記下誰人食甚麼糊等，每局輸入食糊數據，就可以累計四位玩家的總輸贏，方便大家不用每局計算，新年跟屋企人玩，不用舖舖計，免傷和氣，玩完才一次過計！（設有iOS和Android版）

記者：馬子聰

編輯：鄒仲安

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