牛年（辛丑年）到喇！先祝大家身體健康！經歷鼠年的不如意，大家都希望來年運程有好轉。今日特別請了麥玲玲師傅提點各位「行大運」好時辰及方位，順道講解選擇汽車顏色及不同生肖開車時的宜忌，大家要留意喇。

早起鳥兒有運行 九至一起身喇

正所謂一年之始，當然要攞個頭彩，所以很多人都選擇在大年初一行大運，希望新一年有個好開始，事事順利。行大運都要夾啱時間，否則等於白行，今年適合行大運的時段有四個，分別為寅時（03:00-05:00）、卯時（05:00-07:00）、巳時（09:00-11:00）和午時（11:00-13:00）。早起當然無壞，但在凌晨3時至清早7時，相信大家還在夢鄉，所以早上9時至下午1時，應該是最理想時間了。行大運方法很簡單，只要向着有利方向前進便可以了，麥玲玲師傅特別提醒，「駕車或走路皆可。」即是說有車當然駕車，無車就跟親戚朋友車，或者付出一點腳骨力，乖乖走路吧。

財位在東 忌向北走

夾好時間，還要夾啱方向。想在牛年求財，因初一財位在東，所以要往東邊走；想要貴人扶持的話，當天有利位置在東北方；想增添喜事如結婚添丁的朋友，就往西南方走。麥玲玲師傅再次特別提醒，年初一不適宜往北和西北走，所以就算要往北或西北向親戚朋友拜年，也請兜一兜路，先前往一些比較旺的方位，然後再過去便好。

新界人（吉時大埔出發）

• 求財往東：前往馬鞍山

• 求貴人往東北：前往大尾督

• 求喜事往西南：前往龍鼓灘

九龍人（吉時旺角出發）

• 求財往東：前往油塘

• 求貴人往東北：前往佐敦谷公園

• 求喜事往西南：前往西九龍海濱、昂船洲大橋橋底

港島人（吉時中環出發）

• 求財往東：前往杏花邨

• 求貴人往東北：前往北角、天后一帶

• 求喜事往西南：前往香港仔

辛丑金土旺 白色車打醒精神

打算買車或換新車的朋友或者會問：「開甚麼顏色的汽車招旺呀？」一般來說選擇汽車顏色，要跟自己出生月份配合。春天出生者（立春起計算，農曆一月至三月），不能用綠色車，因為命格太多木，最好使用白色、銀色或香檳金類顏色；夏天出生者（農曆四至六月），不能開紅色車，因為本身火旺，銀藍色或黑色會對他們好一點；秋天出生者（即農曆七至九月），由於命格不夠木，金卻太多，因此應選擇綠色或藍色的汽車，忌用金、白色；冬天出生者（農曆十至十二月），特別適合紅色車，因為命格不夠火，而且水太多，忌用黑、藍色。玲玲師傅再三特別提醒，辛丑年是金土比較旺的年份，因此白色汽車發生小碰撞機會較高一點，大家要特別注意了。

車身顏色配四季生辰

春天出生（宜：白、銀、香檳金；忌：綠）

夏天出生（宜：銀藍、黑；忌：紅）

秋天出生（宜：綠、藍；忌：金、白）

冬天出生（宜：紅；忌：黑、藍）

犯太歲沖太歲 肖牛羊易破財整車

馬路如虎口，駕車求平安，麥玲玲師傅亦講解了十二生肖今年要注意的事項。

本命年肖牛以及踏入「相沖年」的肖羊者，今年易在路上發生小意外或碰撞，維修汽車的費用相對較多；肖龍、肖狗及肖馬因今年輕微犯太歲，所以駕駛時要特別小心，多多忍讓。不過，肖馬今年桃花星較多，建議肖馬的男孩買部跑車，應該適合今年運勢；肖蛇今年遇上官符星，意即易惹上官非等，因此今年記得緊守交通規例，否則容易抄牌，買賣汽車時，也要謹慎一點，最好找一些信譽良好的商舖；肖猴在牛年裏有天喜星，喜事重重，可能會添丁，因此今年買七人車的機會也較大；肖豬今年有驛馬星，換旅行車可能是個不錯選擇。

肖鼠宜進修 肖雞投資有利

肖鼠在牛年宜讀書進修，正財及偏財運也需要以知識及專業換取，愛車之人若多吸收機械知識，也許能有意想不到的收穫。肖虎今年宜開拓海外市場，宜主動出差或出門，應驗「動中生財」之象，不妨換一部豪華MPV。肖兔今年家宅運不穩，宜多關心長輩健康，最好主動翻新家居或更換大型家具，可以考慮主動換車。最後，肖雞的從商者今年若親力親為，有助財運提升，投資則有利小試牛刀，但是健康較易受衝擊，不宜參與高危活動，看來標榜安全的瑞典房車便最適合他們。

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！