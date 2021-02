人人智能電話在手的年代,結交伴侶的方式隨着交友程式普及而出現了變化,喜歡的,互相點讚就能展開對話;不喜歡,隨意掃走,對方也不會察覺。可是,當交友對象實體化,由相片變成真人又會如何?

《果籽》辦了一場交友程式真人版體驗,找來單身資深交友程式用家跟9位異性配對,如交友程式般,經過幾個環節挑選對象,在情人節前嘗試為他們找對的人。

大學起玩交友App 老江湖最愛配對奇怪對象

小魚今年26歲,已是交友程式用家中的「老江湖」,初初因為大學同學介紹,出於好奇掉進交友程式的世界,一玩就是7年:「其實我沒特別想在交友程式中找真愛或者找關係,很多時是想了解一下:到底世界上有多少不同類型的人?」

不似一般人以外貌行先,小魚說自己配對的對象通常有點「古怪」,例如跟沒有照片的人作配對,甚至刻意被帶上傳銷中心,以及層壓式推銷的健身中心等,「我就是想知道那些人搞甚麼鬼!只要信念夠堅定就不會害怕吧。」小魚更透露,曾收過不少裸照,有時也會被嚇倒,「有時正在上班,手癢玩電話按入程式,有人會突然傳來兩張裸照,很怕旁邊的人看到!」

言談間看性格 老江湖淘汰條件優勝者

交友程式真人版體驗第一關,模仿了交友程式上篩選的功能,這通常是在交友程式開戶時需要設定的第一步,為用家縮窄配對範圍,在短時間內盡快找到心儀對象。小魚要在沒有照片的情況下,單憑9位女生的個人檔案作判斷,按心儀程度把最想認識的女生排列先後次序:「第一條件一定是先看興趣,我興趣是跳舞、看電影、打球、戶外活動。」怎料第一位女參加者的檔案已經讓小魚印象不好,「Aka的首要條件是高、富、帥,我又不高、又不富、又不帥,所以應該不合適。」有部份女參加者的條件則令人印象深刻,引人遐想,「Bella,興趣是having fun(尋找歡樂),是約炮還是怎樣?她下面再強調了一次who’s looking for adventures and fun(尋找冒險和歡樂),有點令人想入非非。」單看條件,小魚選出了幾位最有興趣的女生,另一邊廂,9位女生也在同步看小魚的個人資料,初步看來也頗正面:「他要有趣的靈魂萬中無一,嘩!很難!但是他的興趣很正面,很外向。」

第二關,小魚按剛才排列的順序,跟9位女生在看不到樣子的情況下對話,聊天後可更改女生的排名,不知這位老江湖有否老貓燒鬚?小魚跟不少女生的對話也很有火花,最終排名大變,而最令他沒有期望、要求伴侶高富帥的「港女」更令他十分猶豫:「好像每個都很好,不知如何選擇。本來排首位的Charlotte有點安靜、有點害羞。Bella則是有心動的。Aka給我的衝擊很大,因為感覺是想世界變好的人,我很意外,她的排名會升很多。」

第三關,小魚正式跟9位女生見面,不過亦要進行殘酷的淘汰,9個最多只能活5個。到底是否你的樣子如何,你的日子也必如何?見面之後,小魚會否立即推翻上一關的自己呢?面對9位女生,小魚直言難以選擇,「可不可以全都要?真的每一個也很好。」最終一回合,小魚需要再從中選擇一位「真命天女」,他掙扎良久,決定選擇感覺又可以小鳥依人、又可以陪伴他冒險、上一輪排名第二的Linda,卻放棄了本來的首選,「Bella她有點御姐的感覺,我未必真的可以完全掌控到這個氣場。」

中大教授研究交友App 「我全都要」有代價

香港中文大學新聞與傳播學院助理教授陳力深(Sam)專門研究交友程式,觀察這次實驗後作分析:「交友程式不只是跟人勾搭,不只是交往,它可以看到人的溝通模式和社會的性別關係,這是最有趣的。」

看過小魚跟9位女生的互動,Sam認為從小魚最後決定不選擇本來覺得最合適的Bella,是看到條件後不斷地改變,更從他選擇的原因中,看出社會對男女的規範,「這不是男女不同,而是社會對男性和女性的教育不同。男性好像一定要駕馭到自己女性的伴侶,其實為甚麼一定要駕馭到呢?」

Sam最後寄語,玩交友程式以致任何找伴侶的方法,最重要的成本都是時間:「時間一定要花,可惜不是人人願意花時間。」談到小魚想「全都要」,Sam認為人理所當然想增加自己可以有的選擇,但是卻有代價,「增加選擇時要付出的太多了,自己也未必從中選擇到最理想的人,愛情必然受傷就是這個原因。有句很精警的是『until further notice』,你是我的伴侶直至我跟你說你不是為止,而我也可以隨時找任何原因跟你說『你不是我的伴侶。』啊,說這些很傷心。」

記者:黃曉婷

攝影:魏子朗、蕭志南、許先煜、潘志恆、鄭明川

編輯:鄒仲安

