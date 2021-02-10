人人智能電話在手的年代，結交伴侶的方式隨着交友程式普及而出現了變化，喜歡的，互相點讚就能展開對話；不喜歡，隨意掃走，對方也不會察覺。可是，當交友對象實體化，由相片變成真人又會如何？

《果籽》辦了一場交友程式真人版體驗，找來單身資深交友程式用家跟9位異性配對，如交友程式般，經過幾個環節挑選對象，在情人節前嘗試為他們找對的人。

大學起玩交友App 老江湖最愛配對奇怪對象

小魚今年26歲，已是交友程式用家中的「老江湖」，初初因為大學同學介紹，出於好奇掉進交友程式的世界，一玩就是7年：「其實我沒特別想在交友程式中找真愛或者找關係，很多時是想了解一下：到底世界上有多少不同類型的人？」

不似一般人以外貌行先，小魚說自己配對的對象通常有點「古怪」，例如跟沒有照片的人作配對，甚至刻意被帶上傳銷中心，以及層壓式推銷的健身中心等，「我就是想知道那些人搞甚麼鬼！只要信念夠堅定就不會害怕吧。」小魚更透露，曾收過不少裸照，有時也會被嚇倒，「有時正在上班，手癢玩電話按入程式，有人會突然傳來兩張裸照，很怕旁邊的人看到！」

言談間看性格 老江湖淘汰條件優勝者

交友程式真人版體驗第一關，模仿了交友程式上篩選的功能，這通常是在交友程式開戶時需要設定的第一步，為用家縮窄配對範圍，在短時間內盡快找到心儀對象。小魚要在沒有照片的情況下，單憑9位女生的個人檔案作判斷，按心儀程度把最想認識的女生排列先後次序：「第一條件一定是先看興趣，我興趣是跳舞、看電影、打球、戶外活動。」怎料第一位女參加者的檔案已經讓小魚印象不好，「Aka的首要條件是高、富、帥，我又不高、又不富、又不帥，所以應該不合適。」有部份女參加者的條件則令人印象深刻，引人遐想，「Bella，興趣是having fun（尋找歡樂），是約炮還是怎樣？她下面再強調了一次who’s looking for adventures and fun（尋找冒險和歡樂），有點令人想入非非。」單看條件，小魚選出了幾位最有興趣的女生，另一邊廂，9位女生也在同步看小魚的個人資料，初步看來也頗正面：「他要有趣的靈魂萬中無一，嘩！很難！但是他的興趣很正面，很外向。」

第二關，小魚按剛才排列的順序，跟9位女生在看不到樣子的情況下對話，聊天後可更改女生的排名，不知這位老江湖有否老貓燒鬚？小魚跟不少女生的對話也很有火花，最終排名大變，而最令他沒有期望、要求伴侶高富帥的「港女」更令他十分猶豫：「好像每個都很好，不知如何選擇。本來排首位的Charlotte有點安靜、有點害羞。Bella則是有心動的。Aka給我的衝擊很大，因為感覺是想世界變好的人，我很意外，她的排名會升很多。」

第三關，小魚正式跟9位女生見面，不過亦要進行殘酷的淘汰，9個最多只能活5個。到底是否你的樣子如何，你的日子也必如何？見面之後，小魚會否立即推翻上一關的自己呢？面對9位女生，小魚直言難以選擇，「可不可以全都要？真的每一個也很好。」最終一回合，小魚需要再從中選擇一位「真命天女」，他掙扎良久，決定選擇感覺又可以小鳥依人、又可以陪伴他冒險、上一輪排名第二的Linda，卻放棄了本來的首選，「Bella她有點御姐的感覺，我未必真的可以完全掌控到這個氣場。」

中大教授研究交友App 「我全都要」有代價

香港中文大學新聞與傳播學院助理教授陳力深（Sam）專門研究交友程式，觀察這次實驗後作分析：「交友程式不只是跟人勾搭，不只是交往，它可以看到人的溝通模式和社會的性別關係，這是最有趣的。」

看過小魚跟9位女生的互動，Sam認為從小魚最後決定不選擇本來覺得最合適的Bella，是看到條件後不斷地改變，更從他選擇的原因中，看出社會對男女的規範，「這不是男女不同，而是社會對男性和女性的教育不同。男性好像一定要駕馭到自己女性的伴侶，其實為甚麼一定要駕馭到呢？」

Sam最後寄語，玩交友程式以致任何找伴侶的方法，最重要的成本都是時間：「時間一定要花，可惜不是人人願意花時間。」談到小魚想「全都要」，Sam認為人理所當然想增加自己可以有的選擇，但是卻有代價，「增加選擇時要付出的太多了，自己也未必從中選擇到最理想的人，愛情必然受傷就是這個原因。有句很精警的是『until further notice』，你是我的伴侶直至我跟你說你不是為止，而我也可以隨時找任何原因跟你說『你不是我的伴侶。』啊，說這些很傷心。」

記者：黃曉婷

攝影：魏子朗、蕭志南、許先煜、潘志恆、鄭明川

編輯：鄒仲安

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