Porsche（保時捷）和TAG Heuer（泰格豪雅）一個造車一個造錶，其實兩個大品牌和賽車都有着密不可分的關係，更早於六七十年代已有合作關係。而全新TAG Heuer Carrera（卡萊拉系列）保時捷計時碼錶亦於最近正式公佈。

講錶好多時要講埋歷史，1963年Jack Heuer設計出為專業賽車手計時的經典錶款Heuer Carrera，賽車手Jo Siffert當時就已經身穿印有Heuer Carrera標誌的戰衣駕駛保時捷戰車。後來Jack Heuer憶述當年的合作，條款包括讓Jo Siffert以批發價購入TAG Heuer手錶再轉售給賽車界朋友獲利；而Jo Siffert也很善於推廣，據說1969年的賽季，有一半賽車手戴用上了TAG Heuer手錶。後來演員Steve McQueen拍攝1971年的經典賽車電影《Le Mans》時，也是身穿印有TAG Heuer和Porsche標誌的戰衣。

瑞士先鋒製錶品牌TAG Heuer與德國汽車製造商Porsche宣佈嶄新的合作關係，為同樣具有賽車DNA的兩大品牌間締結真正的聯盟揭開序幕，並由此成就一段深遠長久的合作關係，合作範圍涵括賽事至產品研發等各項領域。全新TAG Heuer泰格豪雅Carrera（卡萊拉系列）保時捷計時碼錶同時驚艷亮相，成為兩大標誌性品牌的首款禮讚之作。

全新TAG Heuer Carrera 44毫米保時捷計時碼錶特別版，錶身設計和功能都有從保時捷吸取靈感，錶圈上刻有獨特的測速尺，「Porsche」字樣在錶圈上。配色也用上保時捷的紅色、黑色及灰色，水晶錶背下的擺陀經過重新設計致敬保時捷著名方向盤。錶背亦印有「Porsche」和「TAG Heuer」字樣。錶盤模仿了灰色瀝青效果，阿拉伯數字則參考了保時捷汽車儀錶板上的數字，搭載自製Calibre Heuer 02自動機械計時機芯，可提供驚人的80小時動力儲存。

TAG Heuer泰格豪雅Carrera（卡萊拉系列）44毫米保時捷計時碼錶特別版

壓花黑色小牛皮錶帶 （售價：$46,950）

精鋼H型錶鏈 （售價：$48,600）

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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