不少人以為要「極低碳」（例如高脂肪生酮飲食）才能避免胰島素分泌而導致脂肪增加，甚至覺得要用高脂肪攝入的方式「打壓」胰島素避免變胖。但日前國際醫學期刊《Nature Medicine》推翻了這個說法，發現比起高碳水，高脂肪更會讓人攝食過量。

高脂低碳減磅其實是肌肉和水份的流失

美國國立衞生研究院臨床中心進行了一個實驗，實驗對象為20個平均年齡約30歲、BMI平均27.8的住院成人，並把他們隨機分配成兩組，以兩種模式攝食各兩星期，為期四星期：第一組會攝取「低脂肪高碳水」，即以植物性和低脂肪無添加飲食為主（碳水75%，脂肪10%），熱量密度為1.1kcal/g；第二組則會攝取「高脂肪低碳水」，即以動物性和高脂肪生酮極低碳飲食（碳水10%，脂肪75%），熱量密度2.2kcal/g。

兩星期後兩組交換飲食模式，最終比較兩星期飲食期間總熱量攝取，以及不同飲食吃到第二周後生理性適應的狀況。

實驗結果發現，高碳組在兩星期內平均熱量攝入明顯比高脂組少約700卡路里，到了第二星期，高碳組仍比高脂組減少攝入約540卡路里。至於減重成效，高脂組雖然一開始下降得很快，但到了兩星期結束後跟高碳組並沒有明顯差別。高脂組下降很快是因為非脂肪瘦肉組織的下降，以致人體肌肉跟水份的流失；至於脂肪的重量，高脂組並沒有顯著的減少，但在高碳組不管第一星期或第二星期脂肪都有顯著的減少。

高脂不利蛋白質的吸收 會令血糖增升

另外一個重要發現，就是在高脂組的尿液中檢測出的蛋白質代謝產物，即使兩組攝取的總蛋白質量差不多甚至高脂組還多一些，但只有高脂組才出現「負氮平衡」，即攝入的氮少於排出氮，通常是蛋白質攝入不足，會導致身體消瘦，對疾病的抵抗力降低，所以導致身體產生異化作用，不利增加肌肉。

與此同時，高碳組比高脂組有更佳的血壓跟心跳數字。飯前飯後血糖和胰島素的分泌，雖然是高碳組比較高，但進行口服葡萄糖耐受性測試時，卻發現反而是高脂組比較高，也就是所謂周邊胰島素抗性相關，而飯後的三酸甘油脂也是高脂組比較高。

總括而言，「高脂肪低碳生酮」雖然因為「低碳」的關係，胰島素分泌的量少，但可能胰島素抗性變高，因為脂肪本身就會產生胰島素抗性，即胰臟分泌更多的胰島素也無法使血糖恢復穩定。而「高脂低碳」會導致較多的非脂肪瘦肉組織流失，而且減脂效果也沒有「低脂高碳」好，就算胰島素比較低，但脂肪也沒下降多少，還掉了肌肉。所以並不是胰島素越低減脂效果就越好，或許胰島素敏感性更為重要。

「高脂肪」並沒有比較有飽足感而吃得少，過去研究發現高脂肪會刺激食慾中樞讓動物越吃越胖，而高碳水或高蛋白的老鼠則沒有這樣的現象。

低脂肪、低碳水是對身體傷害最小的飲食方式，但同時要吸收高蛋白質，這樣不但可以穩定血糖也能達到保留瘦肉組織跟最好的減脂效果。

撰文：成大醫院家醫科醫師王姿允

編輯：鄒仲安

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