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蘋果資訊錦囊｜編輯農曆新年食買玩推介 新春活動指南六大必逛市集 24小時營業獸醫診所名單

54分鐘前

大年初一祝大家牛年健康，五福臨門，一家平安！今周推介六大新春市集，讓你過年都有好去處。有養寵物的朋友仔，為你送上農曆新年也24小時營業的獸醫診所及最新診金，以備不時之需。還有KOL教你整可愛造型湯圓、營養師推介抗疫盆菜食材、油麻地果欄買靚蘋果......不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合九大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 辦年貨最後機會 全港新春活動指南｜籽想旅行推介

新年將近，大家都要把握最後機會辦年貨。但傳統年宵只有年花出售，加上選擇不多。如果想買到心水貨品過年，就要留意以下六大新春市集。由賀年食品、屋企擺設，到手工飾品應有盡有。當中部份檔主更會將扣除開支後的收入，捐予不同支援組織。既可以購物過佳節，又可以幫到有需要的人，還猶豫甚麼？立即記下市集的日期和地點，切勿錯過！

周末好去處2021｜六大新春活動推介 同3.5米高Mega Brown打卡 行市集支持本土創作

#2 2021農曆年假｜最新獸醫診所營業安排+新年診金｜動物蘋台推介

學DO姐所說，意外即係意料之外，即使時刻留意着自己的身體變化，也可以出現任何的突發情況，更可況是寵物的脆弱身體。農曆新年期間，很多的獸醫診所都會休息，若遇上寵物突然發病或遇上意外，一時三急都不知可以在哪裡找醫生。與其擔心，不如一早準備以備無患，以下為2021年新年期間，全港獸醫診所照常營業的名單及診金參考，為你應付不時之需。

2021農曆年假｜新年期間全港24小時獸醫診所服務名單 一文睇晒主人必SAVE！

#3 大年初一齊搓超cute肥嘟嘟牛牛湯圓 一家人Sweet住過年！｜一家人推介

過牛年大家可能無地方去，不如留在家一齊搓湯圓，Sweet住過年！便當KOL Candance Mama今次教大家用糯米粉等簡單材料，搓出可愛牛牛造型湯圓，有得食有得玩！

Candace Mama｜超cute肥嘟嘟牛牛湯圓 教你整Sweet住迎牛年

#4 營養師推介自組抗疫盆菜食材 首選大啡菇枝竹最肥最多油｜健康蘋台推介

今年農曆新年，人人都要居家抗疫，食盆菜更成為不少家庭的指定節目。為此，今周健康蘋台會為大家拆解盆菜食材注意事項，營養師更會推介多款抗疫健康食材好選擇，務求牛年人人健健康康！遠離疫情！

盆菜︱營養師推介自組抗疫盆菜食材 首選大啡菇枝竹最肥最多油

#5 辦年貨買生果 蘋果寓意一生平安 打橫切見糖心｜飲食男女推介

新年流流最好買水果，志生果欄老闆就建議大家：「賀年生果，最重要是意頭，蘋果代表平安。」今年日本青森縣直送的糖心蘋果禮盒裝最好，當地農夫種植蘋果時，即使蘋果成熟也不刻意收割，讓蘋果受日光照射時間更長，令糖分有足夠時間凝聚至中間部份而形成糖心。$250禮盒裝有10個糖心蘋果，分別有5個富士(紅)及5個王林(青)。阿俊指有糖心的王林蘋果較少見，他教大家食用時要打橫切，「如果想見蜜糖心，不要打直切，而是打橫切。圍着整個蘋果心的都是透明，有星星形狀。」志生果欄 / 油麻地石龍街21號 / 2am-12nn / 2332 5483

辦年貨生果攻略｜買糖心蘋果寓一生平安 $168盒抵食韓國柑 $498日本紅白士多啤梨最好賣 拜年/冧情人都掂

#6 港人一家四口申LOTR 持BNO飛英國 親身經驗分享｜全球樓行推介

BNO簽證上月31日正式接受申請，但中國及香港同時宣佈，將不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，消息一度令港人憂心日後出入境會有麻煩，甚至移民英國都受影響。有準備移英的港人，在YouTube分享了自己近期移英的過關過程，到底BNO簽證推出後，透過LOTR入境的過程有甚麼分別？用BNO買了機票，登機時有甚麼需要注意？可聽聽學雞闖英倫一家四口的親身過關經歷。

「LOTR入境英國全程睇」7/2/2021成功入境！用咩護照先啱？離境過關與行李檢查｜英國關員有咩要求？點解會有阻滯？

#7 關注企業中長線發展 必識Seeking Alpha｜investMAN推介

如果你是一位中長的投資者，關注一間公司的中長期發展，特別是季度業績表現、管理層解畫、分析師會議關注重點等。多數公司都會將電話會議紀錄放上investor relation頁面上，而怕長怕、怕嘥時間的話，不妨在seeking alpha搵transcript（副本），可以詳細研究分析員會議關注點又得，跳去自己關心的重點亦可。例如周二盤後出業績的Twitter，投資者已經可以在 t.ly/SNQn 找到。

#8 農曆年冇得入戲院 留家重溫舊賀歲片一樣開心｜蘋果娛樂推介

農曆新年仍然受限聚令影響， 所有娛樂活動繼續叫停，入戲院看賀歲片就更加無望。不過，即使有賀歲片，值唔值得入場看又是另一回事；相反以前的賀歲片，即使播完又播，同一個畫面看完又看， 即使下一場戲對白都認得清清楚楚，仍然會邊看邊笑，如《嚦咕嚦咕新年財》、《大內密探零零發》、《家有囍事》都是必看之選，所以今年過年即使要困在家，不妨翻看一下舊電影，一定不會悶。

周星馳原來係賀歲片常客 以賭為先《嚦咕嚦咕新年財》夠經典

#9 米芝蓮大廚教煮罐頭鮑魚 慢火炆90分鐘先夠腍｜三餸一湯推介

在家準備團年或開年飯，不少人都選擇罐頭鮑魚，但如何才能煮得美味？米芝蓮一星餐廳逸東軒行政總廚譚棟就建議買一罐8頭的南非吉品鮑魚仔，因鮑魚身較薄，炆煮時容易入味。由於罐頭鮑魚以鹽水浸着，鹹味較重，宜用清水洗一下。薑葱起鑊，灒少許米酒和加水，雖然罐頭鮑魚經過加工，但始終不夠腍軟，所以將鮑魚放入鑊中炆煮，再加入瘦肉，吸收瘦肉香味，味道較佳。大火煲滾後轉慢火炆煮，收乾水分後，鮑魚已腍身，便可以加少許蠔汁、雞粉、糖調味，加入少許老抽調色和埋芡炒勻便完成。

炆鮑魚煮法貼士｜鮑魚如何腍軟入味？大廚教用南非罐頭8頭鮑 同冬菇慢火炆90分鐘

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