高達和渣古對機械人迷來說是永恆經典，熱潮不會完，高達迷買周邊產品亦不會停。最近華碩（Asus）和高達聯乘推出一系列電腦產品，當中高達渣古顯示器及路由器已經上市，之後還會推出顯示卡、水冷、火牛等hardcore砌機周邊。

高達顯示器ROG STRIX XG279Q GUNDAM EDITION

高達款的ROG STRIX XG279Q顯示器，外觀採用白色高達經典配色設計，支架有聯邦的軍徽，配合Asus的燈效。硬件上配置Fast IPS 27吋WQHD（2560 x 1440），支援1ms反應時間（GTG）、170Hz刷新率、HDR400等高階標準，並支援Asus Extreme Low Motion Blur Sync（ELMB SYNC），消除畫面重影及撕裂，令畫面更加清晰。建議零售價為$6,299。

渣古顯示器 TUF GAMING VG27AQL1A ZAKU II EDITION

比起高達款，渣古顯示器的設計較為簡約，紅黑色配色，機背有標誌性的獨眼圖案。不過論性能的話，其實和XG279Q相若，一樣用上IPS 27吋WQHD（2560 x 1440）面板，170Hz、HDR400、ELMB SYNC等等規格都有，較大分別是XG279Q用上能達1ms反應時間的Fast IPS。建議零售價為$3,699。

高達路由器 RT-AX82U GUNDAM EDITION

WiFi 6可說是近來注目的新標準，這款高達路由器配備雙頻WiFi 6 （802.11ax）和160MHz通道，速度能達5400Mbps。備有PS5及手機遊戲模式，打手機遊戲時能有效降低延遲，支援ASUS AiMesh網狀網絡覆蓋系統。外形上用上高達白紅藍配色，也會有RGB燈效。建議零售價$2,399。

紅渣路由器 RT-AX86U ZAKU II EDITION

可能是配合紅渣古3倍速的概念，渣古路由器同樣配備最新WiFi 6 （802.11ax）和160MHz通道，速度比高達款更高，達5700 Mbps，聲稱真的是比前代型號快三倍。同樣兼容PS5及手機遊戲模式，以及支援AiMesh，建議零售價$2,999。

其他Asus x Gundam高達聯乘系列產品將會陸續推出，當中包括Z490-GUNDAM（WI-FI） ATX電競主機板、ROG STRIX GEFORCE RTX3080 O10G GUNDAM EDITION顯示卡、ROG STRIX LC 360 RGB GUNDAM EDITION一體式CPU水冷散熱器、ROG STRIX 850W GUNDAM EDITION電源供應器、ROG STRIX HELIOS GUNDAM EDITION機箱，以及滑鼠、鍵盤等電腦配件。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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