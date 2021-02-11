龍躍頭位於粉嶺聯和墟以北，相傳有龍跳躍其間而得名，鄧氏至今已歷八百多年，因子孫太多而形成現時的五圍六村。粉嶺龍躍頭在農曆新年總是熱鬧，這裏有一首新年歌，已不知是誰人作曲，但每個住在村內的婆婆都識得用圍頭話唱。「雞雞咯檢雞春，鑼鼓響就登麒麟，三十晚貼門神 ，年初一就早起身，梳滑頭髻點明燈，點起明燈點蠟燭，點起蠟燭掛檯裙，掛起檯裙唥唥聲，咁齊姊妹來拜年。」

新年柴火製石榴仔 求多子多孫

每逢新年前，這些婆婆都會忙碌地做準備，在今年78歲的梁少霞（能娘）家中一齊做新年食品，如用糯米皮搓製、綠豆餡的石榴仔、茶粿等添好意頭 。今年85歲的文鳳琼（細文）和女兒鄧笑芬到能娘家一起做，原以為很容易，笑芬再搓，製石榴仔皮已經穿了。「做這些要講求經驗，這邊薄便穿洞，這邊厚便不熟，要靠經驗去學。你看好像很容易，但我都不成功。那時都是我媽媽做，現在拜神都不用這些，買便算了。」細文說。為甚麼新年要食石榴仔？「石榴仔有很多籽，意頭是添丁發財，圍村人最重要是添丁發財，我們神枱貼揮春都是貼添丁發財。在圍村做仔當然要較好，好像太公分豬肉，仔都有得分，女便沒有；如果阿公有錢分，都是分給仔。」

圍村人元宵才吃盆菜

原來圍村人新年不吃盆菜，一直會等至年十五齊集在祠堂，村民大夥一齊吃，這個傳統叫做點燈。「點燈是在年十五元宵佳節。人添丁了，便買兩個燈，一個要放在祠堂，另一個要放在家。當天我們太公祠堂有盆菜吃，5條圍6條村，哪個添丁便去挽燈，吃完盤菜行報燈燒掉，便代表是添丁了。」圍村人注重新年，過年前同樣會洗邋遢，年三十食團年飯、年初一食齋，但有些傳統仍然堅守着。「以前那些屋不像現在的大樓，是金字塔的屋頂，我們要摘碌柚葉，摘入竹上去掃，這些叫做掃屋，要選過好日子才可以去掃屋。年三十晚有吃團年飯，那晚凌晨12時叫做守年間，第一時間是拜神，不是向外面拜不是在祠堂拜，是在家中拜，這些叫做守年間，以前有炮仗燒便燒炮仗，倒完茶便睡覺。」

祭祀用失傳手粉 糯米皮包花生甜點

龍躍頭還有一款獨特小食「手粉」，用糯米皮包着花生的甜點，昔日會在盂蘭節用來祭祀，現在逢過時過節都會製來自己食。今年84歲的黃葵鳳說起手粉很雀躍，「那時做女，媽媽做我看到便識做。以前無東西吃，有手粉吃便開心。手粉用特製的盒子上糯米皮再放入餡料，用柴火燒製放入大鑊蒸後，變成一格格的小糕點，外皮很硬身。「現在農曆新年都有人吃，有人近新年便做，隨時吃都得。」葵鳳說。這個手粉已買少見少，傳至笑芬這一代已經不懂得做，坊間難尋，或許會有失傳的一天。

記者：何嘉茵

攝影：伍慶泉、許先煜

編輯：鄒仲安

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