大家平日看得多韓劇，應該對韓國文化有一定程度的了解，亦知道韓國是十分注重輩份的國家。韓國的新年稱作歲首（세수）或新元（신원），公眾假期也有3日（2月11日至2月13日），以下將大家介紹韓國四大新年習俗！

1. 初一拜祖先、喝年糕湯

相對香港，韓國的「拜年」更重視莊重。韓國人會換上傳統韓服向長輩拜年，迎接春節，同時有吉祥、辟邪之意。不過，韓國人在拜年前都要先準備祭品拜祭祖先，以感謝祖先，並祈求祖先保佑新一年出入平安、身體健康。

向來注重輩份以及男女之別的韓國，在拜年的時候亦十分注重細節，像是長輩和親戚們要按輩份就坐、歲拜的姿勢上男女亦各有不同等。祭祀結束後，亦會以年糕湯作開年第一餐，象徵迎接太陽的光明。

2. 擲柶遊戲 預測來年運勢

香港人過年時，大人或會「打牌」，小朋友則會聚在一起玩大富翁或電子遊戲，大家又有沒有聽過擲柶遊戲呢？擲柶遊戲是韓國過年必玩的遊戲，簡單來說是擲點數，比賽最快走到終點的遊戲。據聞在古代的時候，韓國人會把擲柶遊戲用以占卜，他們認為這遊戲可以預測到來年的運勢，更是一個在韓國家喻戶曉的遊戲。

3. 夜光鬼偷運 睡覺要把鞋放閣樓

相傳在年初一的時候，是夜光鬼出沒的時間。他們會偷試穿別人的鞋，合腳的就會帶走。韓國人相信如果被夜光鬼偷掉鞋子，全年的運勢便會遭殃。所以為了防止鞋子被偷，年初一一整天都會穿着鞋子，而睡覺時則會把鞋子放上閣樓，以保來年事事順利。

4. 白色利是封象徵吉祥

韓國人崇尚白色，認為白色代表純潔、善良、吉祥，因此他們會用白色利是封，再給予後輩，所以在韓國拿到白色利是封不用驚訝！

撰文：文曉晴

圖片：Wikimedia Commons

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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