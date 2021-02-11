「狼人殺」可謂是香港時下最受歡迎的派對遊戲，不論在電視節目上、社交平台上，你總會見到它的身影！「狼人殺」的前身是港人熟悉的推理遊戲《誰是殺手》（俗稱Killer），在1986年由一位俄羅斯心理學家發明。原本他設計這個遊戲只作教學用途，教授學生們心理學元素，怎料到玩着玩着就傳開了。直至1997年，一名美國遊戲作家在遊戲加入「狼人」元素，繼而演變成現在的「狼人殺」。

中台火紅變電視遊戲節目 狼人殺商品大受歡迎

2017年，中國有遊戲商重新編制「狼人殺」並正式推出市場，繼而在華文社會中掀起狼人殺熱潮。中、台有大量狼人殺綜藝節目和遊戲手機應用程式。當中著名台灣節目《娛樂百分百》更長設狼人殺遊戲環節，繼而捧紅一班主持及狼人殺玩家，更成立以狼人殺為主題的男子團體「五堅情」及二人組合「九澤CP」，推出一連串狼人殺歌曲及商品，大受歡迎。

我們就邀請了三位高配置玩家，包括在狼人界出名厲害、2019 WPL狼人殺英雄聯賽香港區冠軍MK、狼人殺隊際聯賽HK Fourth Killer季軍Hermine，還有狼人殺節目玩家Yumi來分享一下玩狼人殺的心得！

三名高玩都不約而同觀察到這一、兩年狼人殺在香港的受歡迎程度大增！Hermine指，在2018年自己開始玩狼人殺時，香港玩狼人殺的場館只有三間，但現在已發展為十數間！之前要「湊夠腳」才能開局，現在卻要排隊等候才可以玩。

標準12人一局 好人陣營vs狼人陣營

先讓我們說說遊戲規則吧！在遊戲一開始時，玩家會抽牌決定不同角色角色分三大類：狼人、神職和村民。一般標準局的人數為12人，電視節目上通常見到9或10人的局，發現時間較短，遊戲規則亦較簡單，稱為「娛樂局」。以常見的10人局為例，一般會有3位狼人、3位村民、4位神職，又或3位狼人、4位村民、3位神職。當中神職和村民同屬好人陣營，會聯手對付狼人陣營。

角色玩法規則術語介紹

遊戲入面的一個回合，即是一晚。每一晚入夜後所有玩家須要閉上眼而不知彼此身份。每一晚狼人陣營會開眼刀殺一名玩家。如果被狼人殺死的，就稱為「刀死」。而每一晚完結後，即天亮，主持人就會宣佈哪位玩家被殺，再由每位玩家輪流發言。這個時候大家就須要「表水」來證明自己是好人。在「表水」過程裡，通常一些神職都會出來表明自己身份，即「跳身份」，希望大家不要投走他。但這個時候，狼人有可能假裝為好人角色，這就叫「悍跳」。當所有人發言完成後，大家會投票選出一名最大機會是狼人的玩家，直接將他投出局。還有一個情況，狼人有機會「自爆」，即時表露身份犧牲自己來保護其他狼玩家。自爆了的狼人就要即時出局。如果狼人成功將村民或神職其中一種玩家全數殺死，狼人則獲勝。而如果好人陣營將全數狼人殺死，則為好人陣營獲勝。值得留意的是，狼人殺中有不少遊戲術語。由於這些術語都是有中國和台灣玩家發明及使用，一般香港新手玩家未必熟悉。

功能牌作用公投踢對手出局

每一張角色牌都有不同的功能。「狼人」最主要的工作就是入夜後，透過戰術分析和討論來決定要殺死哪位玩家。「預言家」為神職牌，每晚可以查驗一個玩家的身份。「女巫」為神職牌，在整個遊戲中有一支救藥（救回當晚被刀殺玩家）和毒藥（被毒玩家直接出局）。騎士為神職牌，在日間判辨哪一位玩家是狼人，跟狼人決鬥。如果決鬥玩家角色為狼人，狼人會即時死亡，騎士繼續遊戲。但若果對方是好人角色，被撞的玩家無事，但騎士就要以死謝罪出局。獵人為神職牌。當獵人被狼殺時或被大家投走時，他可以發動技能開槍帶走場上任何一名玩家。但若果他是在晚間被女巫毒死，就不能發動技能。而村民是普通的好人牌，沒有功能，只能透過日間聆聽其他玩家的發言和自己發言來捉狼，然後投出神聖一票。

「預言家」牌是最難玩 高玩喜歡做「村民」

這些只不過是基本角色，狼人殺其中一個吸引玩家的地方，就是千變萬化，簡單加入一個其他角色，都足以令遊戲策略完全改變。三位高玩都一致認為最全能的「預言家」牌是最難玩的。經常在遊戲中因為高玩名義而容易被其他玩家針對的MK認為，預言家這張牌須要想盡方法哄好人開心。雖然預言家可以知道誰是狼人，但若然沒有玩家願意相信，他則成為最可疑的玩家而招惹「殺身之禍」。反而，看起來最普通的「村民」牌，卻是高玩們一致最喜歡的角色。因為村民牌晚間沒有操作，遊戲壓力不大，而且單靠聆聽其他玩家的發言來找出線索，亦是令一種遊戲享受。

更有網上文字版狼人殺 沉迷玩通宵

三位高玩中，以MK最為投入和沉迷！一開始記者和MK見面時，只見他喃喃自語，回答極為簡短，心不在焉，後來才發現他在用手機應用程式玩狼人殺！「狼人殺分為『面殺』和『網殺』。有時很想玩時，但沒時間又或約不到其他玩家出來，就會上網玩。」原來一開始香港還沒有玩狼App和專玩狼人殺的場館時，MK是在WhatsApp上的狼人殺玩家群組用文字版來玩的。Hermine和Yumi不約而同地說，最瘋狂時自己每一晚都會玩狼人殺，完全停不了，完了一局又再玩，如是者便玩了整個夜晚。即使明天要上班上學，還是會玩到凌晨三、四點，十分瘋狂！。

狼人殺之所以這麼吸引，當中「玩家多」的遊戲設定是最重要的一點。Hermine應用這是一個社交和邏輯碰撞的遊戲：「透過觀察一個玩家的發言、肢體動作等，你會很快了解到一個玩家的基本特質，分辨出他是否一個好人。」原來麻雀的「牌品好人品自然好」都可以應用在狼人殺！

說謊的遊戲 心理學家教三招拆穿

另一個令玩家們着迷的地方，就是狼人殺中的「說話藝術」：如何說服其他玩家相信你、如何察覺其他玩家說謊等。網上流傳一說法，稱這個遊戲其實是設計出來訓練俄羅斯秘密警察，令他們對面敵方質疑時，可迅速反應及處變不驚。所以如果將狼人殺形容為一個學懂怎樣說謊的遊戲一點都不過份。

英國諾丁漢大學企業心理學碩士、香港註冊企業心理學家黃仲遠指出說謊是一個更容易令人取得優勢的方法，所以一般人都有說謊的傾向。而一般有三個方向來識別一個人是否在說謊。

觀察說話內容身體語言「微表情」

第一步是語言，看看他的說話內容有沒有前後矛盾、在回應問題時的速度和反應。第二步就是觀察身體語言。當一件事情發生後，我們腦內的杏仁核會即時發出訊息，告訴我們當下是甚麼情緒，因而令我們的身體作出反應，例如我們在生氣時會握實拳頭，開心時會手舞足蹈。而第三步則為表情管理。黃仲遠拿出近期大台台慶上陳自瑤的表情管理為例，她就是在「微表情」上透露出自己當時「藐視」的情緒。「例如我見到老闆跣低了，腦內的杏仁核已經給了你反應說你應該要笑的，但理性告訴你要將笑容收起，此時微表情就會出現。」微表情之所以「微」，是因為它只會出現在0.5秒之間，被喻為最難去掩飾，亦是最可靠的觀察方法。當然，一般人須要接受訓練才能好好掌握觀察微表情的技巧。

新聞看高官例子 代入角色就無敵

如果要觀察一個人的是否在說謊，我們就須要留意他的情緒變化。而最佳的觀察時刻是在對方沒發言時。以狼人殺為例，當一名說謊的玩家在發現時，基本上他會全程投入在自己的發言中，而發言的內容亦可以事先準備好，因此難以觀察。相反，在他聆聽其他人的發現時，由於他一直處於一個吸收外來訊息的狀態，情緒上會最容易作出反應。例如簡單一句指控「一看便知你是狼」，便可令真正的狼玩家露出緊張的情緒。

而如果要真正成為一位說謊高手，最緊要將自己代入角色。在玩狼人殺的情況下，如果你說服自己是好人，在發言和舉止上都以好人的角度出發，那就會較難被發現。「你看新聞就會看到有不少政府官員例子。當說謊者覺得自己完全沒有錯，那就無敵了！」

製作：方嘉

剪接：林源三

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