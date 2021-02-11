香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的涼茶。

名字：Herbal Tea（涼茶）

品種：短毛家貓

性別：雌性

年齡：5歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：501475

晶片編號：603 280 335

注意事項：虎紋貓貓涼茶是位超級容易緊張的女生，任何風吹草動都會驚動到牠。每當感到慌張時，涼茶便會像個雕像般動也不動。即使牠很喜歡吃魚罐罐，但亦因為容易緊張的性格導致牠只能在晚上安心進食。涼茶或許會看起來兇兇的，但其實牠是十分溫馴的。主人們可以在涼茶適應新環境時給予牠滿滿的疼愛；譬如慢慢輕輕地摸牠，如涼茶閉起雙眼的話，這表示牠十分享受並滿意你的表現。如果你對涼茶有興趣，歡迎你來愛協探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2020年2月12日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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