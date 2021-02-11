農歷新年到了，不少人都會辦年貨、做糕點過年，以往這些大時大節毛孩們都難以參與其中，隨着越來越多新興的寵物食品推出，就連毛孩都可以一起吃年糕、盆菜。雖然今年新年氣氛不太高漲，但可以與毛孩們一起過一個肥年，也相當幸福。

Tea Pet Shop近日推出了應節的寵物手作食品，是採用全天然食材製作的牛年寵物年糕，聲稱100% 無添加製作。寵物年糕有四種口味，包括有南瓜三文魚年糕，內含日本南瓜及挪威三文魚。若然寵物鍾情雞肉，就可以選擇用無激素雞肉製作的雞肉蘿蔔糕。若然飼主想試試新口味，亦可以試法國鴨胸肉紫薯年糕，以及挪威比目魚年糕。每款年糕均內含有少量粘米粉和粟粉，如果寵物有食物敏感，也可特別訂製。

而寵物用品店Princess Paradise的寵物年糕，除了雞肉、鴨肉、三文魚三種口味外，更有鱷魚肉南瓜年糕，另外可加錢轉鹿肉或是鴕鳥肉、袋鼠肉，口味十分特別，毛孩可以有新嘗試，相當有口福。

除了年糕，新年當然不少得賀年全盒。坊間有不少寵物食品小店都有推出寵物專用的賀年全盒，例如Pet Girl Bakery就推出了採用全港首創Freeze Dryer真空冷凍乾燥技術的新年食品，安全衞生，不含任何防腐劑和色素，不但包裝精美，而且營養價值高。

另外，寵物用品店PawfectHK聯同台灣手作寵物零食品牌「黑金同萌」推出過年好好餵禮盒，包含8款不同的食品任君選擇，非常吸引。口味包括有迷你pizza、雞肉番薯、蘋果乾、牛肉燕麥等等，而且盒上的小卡片可以當作揮春使用，食得又玩得，非常可愛。

撰文：黃雅純

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