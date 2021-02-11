只要從小訓練好貓咪使用貓砂盆，牠們的大小二便就可以輕易解決好，不需要主人擔心，而且大部份的貓咪都會因為本能的關係很快就學會用貓砂盆。不過，總有貓咪怎樣學都無辦法好好使用貓砂盆，而日本就有貓咪錯誤示範，令貓奴哭笑不得。

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有日本貓奴在Twitter上載了一張照片，指家中的貓咪用貓砂盆上廁所的方法十分奇怪，甚至可以說是異類。從照片中可見，貓咪的下半身在貓砂盆外。原來這隻日本貓咪喜歡將頭埋進貓砂盆中，而屁股就露出貓砂盆外。

這隻令人哭笑不得的貓咪叫烏冬，每次當烏冬要到貓砂盆大小便時，就會先將頭埋進到貓砂盆中，任由下半身露出貓砂盆外面，所以烏冬的大二便並不是順利地落在貓砂盆內，而是在地板上。

烏冬一直沒有好好改善自己的如廁習慣，主人也非常無奈，但由於烏冬是一隻相當親人、黏人的貓咪，所以主人都難以對貓咪生氣。有網民笑言烏冬可能根本不知道自己的屁股露在外面，不過亦有網民有同感，指自己的貓咪都不喜歡用貓砂盆。

資料來源： Gero2525@Twitter

撰文：黃雅純

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