最喜歡去旅行的香港人，經歷一年的停飛期，疫情下連出外好好吃飯也成為難事。回應一眾港人恨去旅行的訴求，《籽想旅行團》正式出發！

為解大家於農曆新年，不能拜年又不能去外地避年之苦，一連三集，由日本及台灣導遊帶大家眼睛去旅行，讓你去不到也享受眼球旅行！第一集，由大家最熟悉的金剛遊台灣！台灣到處都是廟，但新北市鶯歌的宏德宮孫臏廟，於農曆新年有個獨特的過五關消災解厄運儀式，包括「坐釘椅」、「走八卦釘」、「躺釘床」、「走七星刀橋」及「爬刀梯」。金剛為了消除過去一年的「濕滯」，親身上陣以身試釘，最後能過幾多關？消完災，金剛跟帶大家遊板橋湳雅夜市，吃盡當地美食，讓港人在家感受昔日行夜市之樂。

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第二集由情熱北海道情小姐擔任《籽想旅行團》的導遊，帶大家去旅行，來到威士忌的發源地余市。在佔地13公頃的余市威士忌蒸餾所裏，除了可看到至今仍在運作威士忌的製作過程，還可參觀威士忌博物館﹑舊事務所和創辦人竹鶴政孝的生活歷史痕迹，試飲部份更可嚐到坊間絕不會有﹑唯獨余市蒸餾廠裏才喝得到的陳年威士忌！這次更訪問到余市威士忌蒸餾所的部長，從他口中得知有關威士忌的存庫的秘密……

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第三集由在日港人風信子帶路，探尋東京秘街，原來想一睹藝妓真身，不一定要跑到京都。東京八王子市裏，餐廳、藥妝店、卡拉OK齊集，非常熱鬧，然而一旦轉入小巷內，風景剎時變得不一樣。黑木棚圍起來的傳統房屋，一棵棵柳樹點綴的橫巷裏，原來是很多藝者的藏身之處！

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《籽想旅行團》

第一集新春台北篇：2月12號（年初一）晚上10點半

第二集北海道篇：2月13號（年初二）晚上11點半

第三集東京篇：2月14號（年初三）晚上10點半

請於果燃台或果籽YouTube收看直播。

記者：陳靜雅

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