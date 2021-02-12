為了令香港的讀者都可以止止旅行癮，《籽想旅行》特別請來身處台灣的金剛，做《籽想旅行團》的導遊。先到新北市鶯歌的宏德宮孫臏廟，過五關消災解厄運儀式；再到板橋湳雅夜市，狂掃香港難試到的小食如麻油雞湯、炸小籠包、大腸包小腸及旗魚黑輪。

平日提起在新北市的鶯歌，最著名的景點不外是造陶瓷、逛逛老街，但這裏還有一間獨特的宏德宮孫臏廟，吸引善信來參拜和挑戰自我。此廟宇以孫臏為主神，廟外有達22米高的孫臏像，他是撰寫《孫子兵法》的孫武之後裔，於戰國時代與龐涓鬥法，是不少戲曲中常見的情節。這廟是全台灣唯一一座孫臏廟，另外亦供奉了孫臏的師傅王禪老袓（鬼谷子）及南極仙翁、三清道祖、九天聖帝、華陀真人等等。

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這間廟有獨特的過五關消災解厄運儀式，包括「坐釘椅」、「走八卦釘」、「躺釘床」、「走七星刀橋」及「爬刀梯」，都是台灣考道士執照時的關卡。但在孫臏廟，則特別於每年正月初一，開放予善信親身體驗，每每吸引過千人參與。廟宇的主持黃鐑銣表示，一般民眾體驗前，都要有專人在旁指導，以保安全，歷年亦甚少人受傷。金剛是次體驗，由淺入深，其中釘椅看起來恐怖，但在墊了金紙後，以背部和腳底最痛。另外躺釘床看起來雖然較令人畏懼，但在主持的指導及加厚了臀部的厚墊下，相對地易接受。比較困難的屬刀橋和刀梯，每片刀片都已開鋒，可輕易切下蔬果，看得矚目驚心。金剛指走七星刀橋的刀片很密麻，但設有扶手，多少可借用手力來「出貓」，減低腳部痛楚。最困難的部份在爬刀梯，黃主持指正式的刀橋達108級、9層樓高，而信眾「體驗版」只有36級、2層半高，算小兒科。他教路爬刀梯時要打側爬，手輕握刀刃，慢慢爬向走，但切忌因恐懼向下落；爬刀梯不走回頭路，否則影響運勢。金剛雖盡力嘗試，不過腳底難以承受刀的痛，最終挑戰失敗。在五關中成功挑戰了四關，成績很好了！

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板橋夜市 金剛力推台式湯

消耗了不少體能，金剛帶大家來到新北的板橋湳雅夜市，這裏有30多年歷史，過百個攤檔，除了食物外，亦有售賣衣服和攤位遊戲。不過因為疫情遊客減少，夜市人潮亦略為減少。夜市中以板橋小籠包和板橋王記好吃麻油雞最為著名，前者的最高紀錄可以日賣4,000粒，皮厚較咬勁，內裏滿滿湯汁；後者雞肉足料，湯頭濃厚順滑。金剛亦推介夜市內其他香港較難試到的小食，像藥燉土虱湯、用山豬肉做的大腸包小腸和旗魚黑輪。

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想知道金剛將再帶大家在台灣哪裏玩？記得留意《籽想旅行團》！

《籽想旅行團》

第一集新春台北篇：2月12號（年初一）晚上10點半

第二集北海道篇：2月13號（年初二）晚上11點半

第三集東京篇：2月14號（年初三）晚上10點半

請於果燃台或果籽YouTube收看直播。

宏德宮孫臏廟

地址：新北市鶯歌區中正一路303巷1號

板橋小籠包

地址：板橋南雅南路一段79號

板橋王記好吃麻油雞

地址：板橋南雅東路13號

胖老闆高雄旗魚黑輪

地址：板橋南雅東路79之1號

記者：孖田

編輯：鄒仲安

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