想在情人節有拖拍，很多單身人士會選擇玩交友app，Tinder、Coffee Meets Bagel、Good Night、Heymandi……但交友app真的可以找到真愛？我們找來有五年使用交友app經驗的Meg及九位年齡介乎21歲至37歲的男生，透過模仿交友app的環節，看看Meg最終會選擇誰？

第一回合：填簡介 最熟識的陌生人

我們模仿交友app，每位男生都需要填寫一份個人簡介，內容包括年齡、身高、興趣及擇偶條件，並要27歲的Meg從這份個人簡介排自己最喜歡的順序。其中一位參加者Haha的個人簡介引起最大討論，因為他在「身高」一欄填上「169.9999cm」，Meg見到都笑出聲，一方面知道他「不高」的事實（扣分），另一方面覺得他夠幽默而加分。

曾研究交友app交友模式的香港中文大學新聞與傳播學院助理教授陳力深亦稱讚Haha的做法很聰明，「他是在現有規範下做一件令人注意他的事，對他印象深刻。」事實上，Haha確實成功在女士們心中留下一個「OnX」的印象（這個印象並不負面）。

幽默冇着數 年齡為首選

Haha雖然夠幽默，但最終在九名男生之中亦只排名第六，排第一是31歲的MC，第二是27歲的Harry，第三是37歲的Vincent。因為阿Meg擇偶的首要條件就是看年齡，她只接受年齡比她大的人，其次才是「啱傾」。

第二回合：背對背 觸不到的戀人

阿Meg分別要跟九位男生背對背聊天，看不到樣子的對話好像隔一層紗，一方面令人充滿遐想，但亦能令人大概知道對方是一個怎樣的人。例如阿Mar想像阿Meg是一個偏瘦的女生，William則想像阿Meg是一個鄰家女孩；性格比較樂觀的Ken覺得Meg比較悲觀，Haha則覺得阿Meg性格偏悶，而他則追求「有趣的靈魂」。

陳力深認為，使用交友app時，隔着手機，所有對話都可以拖得很長，可以思考自己怎樣回覆，「但當同男仔背對背傾偈嗰陣，對答要即時，阿Meg比較內斂、害羞嘅性格就可以即刻睇到。」當Meg和Harry聊到她弟弟的事時，便出現了數秒「dead air」，最終要轉第二個話題。

對於男女應該那一方做主動的問題，Harry覺得應是平等的，他試過有一次在交友app上與女生聊天，他只問了一句：「你做緊乜？」便被那個女生罵：「點解個個男仔都係問你而家做緊乜？」Harry只覺無奈，「我玩交友app嘅經驗就係，好似個個女仔都等男仔開話題咁，點解女仔一定係被動，男仔一定主動要𢲷水吹？」陳力深解釋：「社會規範男仔要主動，女仔要被動。有啲交友app好清楚呢個規範，刻意要求女仔先提出問題，被動的女仔不會喜歡使用。我們同時亦可以見到，喺交友app入面， 女性係冇男性玩家咁進取約人出嚟， 因為怕危險。」

第二回合後，阿Meg仍然把年齡與她比較合襯的MC放第一位，第二仍是Harry，第三位則由37歲的Vincent轉成24歲的阿朗，阿Meg解釋：「我同阿朗傾得最舒服，但係佢仍然無法超越Harry，就係因為佢細個。」

高談闊論「未必係最真實想法」

女選男，男也選女。在阿Meg排第二回合名次的時候，男生們已經開始討論她了，「我覺得佢係一個好好嘅聆聽者」、「我覺得佢太務實」、「我覺得最大問題係佢畀唔到嗰種激情，佢只可以做老婆，唔係做女朋友」、「如果佢好靚嘅，可能我會畀機會佢可以繼續傾」、「我覺得除非佢係極端嘅靚，否則我都唔會揀佢，因為年齡差距太大，佢唔差，但我會揀個後生啲嘅。」

男生們對Meg的評價由一開始偏溫和，但由「激情論」開始就出現較多對Meg的負評，最終男生們幾乎一致地對她興趣不大。陳力深對於男生們的討論走向，認為是受「羊群心理」影響，「當一個人當住一大班人面前講嘢，其實未必係佢最真實嘅想法，有機會係佢覺得佢嘅嗰個意見係會喺群體中受嘉許，可以引起啲人共鳴，所以佢就咁講。」

第三回合：現真身 睇樣掃走失敗者

這個回合終於揭開神秘面紗，阿Meg和九名男生見面，並需模仿交友app Tinder內向左掃向右掃的方式至少淘汰四名男生。最終阿Meg掃走了五個，留下的有MC、Harry、朗及William。

「點解大家咁鍾意Tinder嘅滑動功能，就係因為好似老虎機咁，大家都有賭博心態，不斷追求下一次見到嘅係乜人，下一個會唔會更好，甚至可以畀錢反悔，所以吸引咗好多人玩。」陳力深如此分析。

阿Meg分別與四位男生深入交流過後，最終還是選擇了MC，她解釋最主要的考慮還是年齡，因為其他參賽者比較年輕，衡量過後，雖然阿朗與她談得來，但她還是覺得「年齡冇價講」。

為何阿Meg如此執着於年齡？陳力深認為，她這個門檻是很「社會性」的，「因為現時社會仍然不太能接受女大過男，呢個唔係男女本身的不同，而係社會對男女的教育不同。佢唔係唔想打破，但係打破要成本，因為環境需要你有效率，需要你喺某個年紀之前就結婚。」

記者：黃曉婷、黃桂桂

攝影：魏子朗、蕭志南、許先煜、潘志恆、鄭明川

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