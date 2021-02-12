曾有人用滄桑的腔調唱出「仍然沒有~遇到~那位跟我絕配的戀人~」，想找絕配的戀人其實不難，現代愛情問題可以現代手段解決，就是基因情侶配對。

基因差異越大越相襯

這種有Black Mirror既視感的情侶配對方法，可追溯至2007年的時候，有瑞士公司以基因作情侶配對，配對方法後來在日本、韓國等地流行。香港有配對公司參考這個基因情侶配對方法，只要從口腔中採取HLA（人類白細胞抗原基因）基因樣本，就能憑此配對與對方基因相襯的另一半。「其實大部份的香港人都未聽過基因情侶配對，這一組HLA除了影響我們的體味外，亦會影響我們的免疫力系統以至繁殖的意慾，只要雙方的HLA基因差異越大，雙方的吸引力亦越大。」DNA Perfect Match創辦人莊小慧（Sherry）解釋道。

基因作首輪對象篩選

「我們的客人多為30至40多歲的專業人士，通常因為工作原因沒有與異性相處的機會， 他們很多都是想要一段簡單穩定而又長遠的關係。」DNA Perfect Match由香港人全資擁有及營運，團隊包括註冊化驗師及輔導心理學家。註冊化驗師負責化驗採集回來的基因樣本，而輔導心理學家吳加垚（Yoyo）則負責在情侶配對時，為客人提供心理諮詢，例如要求對象的條件，以前在感情上有沒有經歷過甚麼創傷，或是對未來家庭關係的期望，「香港人比較現實，所以除了基因外還會結合對象的要求條件，例如年齡、職業、收入等因素來配對。」Yoyo指，有時儘管雙方基因配對率高、相處投契，但因為條件不符所以會想再物色另一位對象。

配對公司形容基因情侶配對能作為一個濾器，先過濾一些「先天」相處不來或不合拍的人，藉此提高成功率，但配對率多少才為之相襯呢?配對公司指他們暫時配對過最高的一對基因配對率為69%，而平均配對率是31%，「兩人配對率超過30%的話一般都能如朋友般自在相處，相談甚歡。」但亦有一些「天煞孤星」是怎樣配對都只有個位數的配對率，「（個位數的配對率）不是說成功的機會率是零的，但聽到這群客戶的經歷後，的確反映到異性緣相對上較弱。」Sherry補充，如果是這種情況，他們就會依客戶理想對象的要求喜好為主，基因配對率為副來作配對。雖然配對公司不方便透露目前有多少人試過基因配對，但指每個月會員都有雙位數增長，因為剛正式營運一年左右，所以暫時未有成功結婚的例子。

基因愛情配對真有科學根據?

「HLA在人體中的作用其實是調節免疫系統。」香港大學生物醫學學院助理教授寧珖聖博士解釋。寧博士專研人類免疫系統範疇，她指HLA能辨認哪一個是「壞了的細胞」，然後讓T淋巴細胞殺死這些被感染的細胞，起到免疫系統保護的作用。「其實我都感到奇怪，因為HLA是關於免疫系統的，為甚麼與挑選伴侶有關係呢。」

寧博士指她的確看過很多經科學證實的研究，最普遍的解釋就是HLA會影響到我們對氣味的感應，尤其是女性會怎樣感應對方的氣味，寧博士補充如果伴侶雙方的HLA差異越大，下一代的HLA會更多元化，更多元化就代表免疫系統會更強。「我都有想過如果噴香水的話會不會有影響，其中一個指HLA會影響我們氣味的假設就是HLA會影響到我們身上的益生菌。」寧博士解釋因HLA與免疫系統有關，所以能影響到甚麼益生菌在我們身體表面生長，益生菌繼而再影響到我們身上散發的氣味，「可能即使你噴了香水都會有少少不同的味道。」不過寧博士直指，其實很容易就找到一個HLA與你很不配、差異大的人，「因為HLA是人類基中最多元或最多形態的一段基因，有上百萬種的序列。」她笑言：「我認為談不談得來與性格的關係大於與HLA的關係。」

記者：梁中勝

攝影：鄭明川、呂皓怡、蕭志南 、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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