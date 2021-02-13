小孩子認識了新朋友，都會想帶他們回家，與他們分享自己喜愛的玩具，或者介紹給爸媽認識。這名美國的小朋友也不例外，不過他的朋友比較特別，他認識的「朋友」原來是一頭小鹿。

早前美國一名媽媽Stephanie Brown於Facebook上載了一張兒子Dominic與小鹿的合照，並分享了他們的趣事。原來她們一家到維珍尼亞州仙納度國家公園（Shenandoah National Park）附近度假，當時她在屋內執拾，而4歲的兒子則到森林遊玩，及後門外傳來擦靴子的聲音，她估計是兒子玩耍完畢回來，正打算開門讓他入內，沒想到打開竟然看到兒子與一頭小鹿並肩站在一起。兒子正打算讓小鹿進內參觀，並餵食麥片，甚至為小鹿改名為「Flash」。這個有趣的景象讓她哭笑不得，並立即拍下來。後來Stephanie讓小鹿在家逗留一會兒便叫兒子帶牠回到森林，好讓鹿媽媽找到牠。

及後她上傳相片至Facebook獲得網民大量好評，並奇怪為甚麼小鹿會願意跟着小孩走。Stephanie接受外媒訪問時指可能是兒子身上的衣服有紅鼻子小鹿的圖案吧，所以成功吸引小鹿跟着他回家。

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資料來源：ABC 8News

撰文：Karl Li

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