上次介紹牛年煲新劇，咁啱就快又到一年一度情人節，老老實實今時今日連吃個情人節晚餐都被正苦弄得「零度夜生活」，要跟情人慶祝，惟有外賣燭光晚餐，餘興節目？我建議睇不斷「沙冷唏唷」地甜蜜蜜煲韓劇，兩口子「攝」入被竇煲劇到天光，未嘗不是好節目。

不過，要揀哪一齣韓劇好呢？要揀愛情為主線的韓劇，可謂如銀河星塵數之不盡，基本上我常言道絕大部份的韓劇都一定有愛情元素，就正如廣東情歌總是慘絕人寰要生要死，其氾濫程度都算跨張。有鑑於此，我認為，情人節煲愛情韓劇，一定要具備以下元素：

1. CP感

男女主角CP感要高！講到CP感（相襯度），最好是男女主角夠合襯甚至現實中就是情侶（因此神劇《太陽的後裔》係唔會入選的）；好似剛宣佈拉埋天窗的玄彬、孫藝珍就perfect了！第二、由於是翻睇，不少愛情主線可能對情侶來說都耳熟能詳，因此，劇集除了主軸好看外，支線的劇情也要吸引，因為大家翻睇韓劇時，往往因為還記得主線劇情推進而覺得乏味，此時如果有出色的配角支線支撐，那翻睇的聚焦及趣味就會提高不少。

2. 輕鬆浪漫主調

既然是在情人節觀看，劇集主線最好是情意綿綿，有驚慄元素又或重口味懸疑的劇種都請過主，一般太燒腦太驚慄就有違輕鬆兩口子煲劇那卿卿我我邊餵食薯片邊飲可樂或綠茶的原則了。因此如李敏稿拍金高銀的《The King：永遠的君主》就唔啱響情人節煲了，雖然主線都有愛情元素，但劇情太複雜太燒腦，亦有坊間投訴兩人CP感不夠，因此也一早被剔出情人節劇目。就算是大熱《來自星星的你》，雖然有男神金秀賢及收視天后全智賢，但劇情有仇殺有外星人元素搶鏡，將甜到漏元素稀釋了，所以《星星》不是我會推介的情人節之選，金粉們，咪鬼又鬧我呀。

3. 甜到漏大團圓結局

又因為要傳承情人節的宗旨——「有情人終成眷屬」，此愛情劇的結局最好是大團圓，睇完大家開開心心齊齊整整，睇完劇中男女主角長相廝守後，回到現實世界，兩位觀眾也要繼續甜到漏地拍拖去，這樣睇劇才會有助愛情運，功德無量矣。因此，結局如是帶點絲絲弦外之音的，都未必會成為推介，有情人，係要成眷屬至合情合理嘛，最少，在情人節共度良宵的情侶如是想啦。

以下的韓劇愛情故事，都是今年情人節煲劇時之選！去片……

第一位：《愛的迫降》玄彬、孫藝珍

《愛的迫降》能成為情人節首選，相信肯定是眾望所歸！邊個唔想似戲中男女主角一樣，有情人終成眷屬呢？更且男女主角的情意由劇內演到劇外，變成真實人版，令觀眾翻睇時更會不自覺地「加鹽加醋」，主觀地跟身邊人說：「嗱嗱嗱，你睇呢場，孫藝珍望住玄彬個冧樣，分明此時已經真係愛上佢啦，直情假戲真做。」如此這般，兩人以命為對方擋槍的經典場面更具震撼力，而結果兩人梗係冇攞飯盒兼且終成眷屬，由戲內到戲外都是perfect！邊有得輸？

此外，《愛》的主線輕鬆浪漫，就算中間有仇人追殺橋段，但卻不會影響主線推進，看得令人安穩，不用燒腦之餘，笑下又一集。聖誔期間，我跟老婆花了三晚再煲完全套，完全沒有重看而覺得悶，皆因除了兩位主角演技好之外，支線那「梅、蘭、菊、竹」幾位住在軍人村的「人民班長」婦嬬，不單跟孫藝珍的對手戲搞笑，也大投催淚彈；配合玄彬麾下也有四位（包括偷竊聽員）軍人傾力搞笑演出，又笑又喊，許多劇情重看時都還是新鮮感十足（因為第一次睇大家都會將焦點放在玄彬及孫藝珍身上），翻睇仿如第一次看，更令人看得開心。節日煲劇，最大享愛莫過於此。

第二位：《三流之路》朴敍俊、金智媛

《三流之路》好睇之處在於講基層，夠貼地又有奮鬥元素，朴敍俊擅演發奮圖強角色，他咬口切齒的面相令人看得肉緊，另跟他青梅竹馬的女一金智媛也是演出接待員，兩人在底層奮鬥加上搞笑的愛情故事，不向現實低頭，有正面鼓勵性，相當適合當下那無力感纏身的香港人看看，舒舒懷抱。當中朴敍俊打MMA又加上動作場面，又打又愛，好快又睇完一集。另外此劇支線飾演朴及金的共同朋友的安宰夕及宋昰昀，兩人戲內角色是同居六年的男女情侶，他倆演活了「貧賤夫妻百事哀」的故事，但結局破鏡重圓，相當勵志，切合現今正在捱世界的小情人，此支線實是《三流》的亮點！能登上榜眼之位，還因為我估好多人都未睇過此劇，趁情人節空檔，快煲。

第三位：《藍色大海的傳說》李敏鎬、全智賢

情人節煲劇怎少得俊男美女助慶？稱得上男神女神的李敏鎬及全智賢，CP值無得輸之餘還要講前世今生，何止講一輩子的愛，仲要係生生世世跨世紀的愛情，稍為美中不足的是劇情推進有點緩慢，不過有靚仔有美女有靚景，跟女友或男友擁抱一起甜蜜蜜咁睇就啱晒。全智賢照舊演得出眾搶鏡，又搞笑又深情，劇內的「珍珠眼淚」笑到我人仰馬翻，李敏鎬演古惑仔也很討好，加上是大團圓結局，才是愛情劇的王道。

第四位：《金秘書為何那樣》朴敍俊、朴敏英

可能大家會問，以我所講的三個標準，《金秘書》應該在《三流之路》之上。是咁的，因為改編自人氣網漫《金秘書》，朴敍俊飾演的有錢仔CEO背景太過勁唔夠貼地，因此認同感扣少少分，畀《三流》贏個馬鼻。不過，《金秘書》無論在愛情主線，搞笑元素，男女主角「雙朴」的CP感爆標之餘，女主角朴敏英下下都窄身裙，婀娜多姿身裁表露無遺，而朴敍俊官仔骨骨都相當有型，俊男美女之局，甜到漏的對白多到氾濫程度，熱戀中的情侶，此劇必看，信我！

去到第五位，越想越多，《當你沈睡時》、《皮諾丘》、《W兩個世界》、《她的私生活》……全部都是值得翻睇的愛情片，如果你還看未過的話，就趁這個情人節，煲愛情劇飽吧。

願天下有情人終成眷屬，假如，愛有天意。

撰文：LY

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