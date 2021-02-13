相信不少貓奴都會發現，平日主子對自己愛理不理，但晚上睡覺時卻會跑上床上睡在身旁。貓咪肯跟主人一起睡，代表牠對主人信任；而貓咪特別喜歡睡在奴才頭上，原來也有原因。

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主人氣味令貓咪有安全感

需要長時間睡覺的貓咪，一張睡床對於牠們來說非常重要，床不僅要舒服，還要讓牠們安心地睡一覺。在貓咪的世界裏，關係好貓咪才會依靠在一起睡覺，所以當貓咪放心睡在你身旁，證明貓咪對你有一定的信任，即使貓咪入睡後都能夠有安全感。而貓咪通常會透過氣味來作識別，睡覺時若然可以嗅到奴才身上那股熟悉的味道，就會更有安全感，所以不少貓咪特別喜歡嗅着奴才的氣味安心入睡。

有沒有發現當你躺在床上，貓咪會特別的嬌嗲，會想向你撒嬌。這時候飼主可以摸摸貓咪的頭，和貓咪互動一下再睡覺。最初貓咪只會在床邊一直觀察着人類，因為牠們也會好奇主人睡覺的模樣，當貓咪也想睡覺的時候就會睡在主人身旁。

貓咪愛睡在主人頭上？

相信不少主人都經歷過貓咪直接睡在自己頭上，原因是人類的頭部對牠們來說比較「好睡」。如果睡在主人身邊兩旁，主人翻身時或會壓到貓咪，或不小心打到牠們，所以貓咪會選擇相對安全的位置來睡覺。貓咪會先了解主人的睡覺模式、姿勢，才決定自己睡覺的位置。不過如果飼主只是小睡或不想睡眠時被貓咪打擾，可以在自己的床邊為貓咪設置一個安全、溫暖的睡窩。

勿讓貓咪與幼兒同睡

雖然與愛貓同睡一床並不是壞事，更可以增進人貓的感情，但切記要留意若家中有小孩，就要小心孩子與貓咪同床睡的危機，更不應讓嬰兒與貓咪同睡。因為入睡的貓咪容易受到驚嚇，萬一小孩大叫、大哭難免會嚇怕貓咪，當貓咪受驚或有機會不小心弄傷孩子。

撰文：黃雅純

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