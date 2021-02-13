戀愛太重要。假若問，中學生應否談戀愛，答案除了是肯定之外，對象更要是結衣BB。毒毒只關心兒女私情，迫切要知道「國民老婆」結衣BB愛不愛我，其他國安大事，中國有無哲學，健筆有無抄文關我咩事。如果非要在結B這份愛上加上一個設定，請容許我們回到宋朝一起玩cosplay，我扮名士你做妓，撫慰毒毒的心靈，以補償大台抽起結衣BB新春特別版留下的遺憾。

古來妓為「伎」。叻嘅唱歌跳舞之餘，還要知書識禮，出口成文，識字多過宜家啲大學生。名妓名詞流傳後世，真係查少陣字典都唔知佢想講咩，而且詞的威力驚人，令人諗起一個好出名故仔。話說，有個在汴京做官的李之問，結識了名妓聶勝瓊，兩人情投意合，不過好事還沒開始多久，李之問又被調職他去，聶對李之問依戀不捨，別後寫《鷓鴣天》寄李之問，詞中一句「玉慘花愁出鳳城」可謂傳誦千古。不過詞除李之問看到，他妻子也看到 (無錯佢係有老婆)。可幸老婆揭破這個情人「短訊」後出奇地通情達理，因為見詞寫得情真意切，深受感動，「因問之，具以實告。妻喜其語句清健，遂出妝奩資夫取歸」(《青泥蓮花記》)。

發達囉，「出妝奩資」即係話佢老婆攞埋嫁妝同私己錢出嚟，幫佢贖身從良，嫁入李家做小妾。所以先話，如果毒毒回到宋朝，有幸娶個開明大婆，那納結B為妾就不是夢了。 有妻如此，明顯娘家錢多，老公本身反而無乜錢。以前啲人，嫁妝嫁咗人都係自己嘅，分得好清楚。研究宋朝的專家李開周話，按大宋律例，婦女有財產權，嫁妝越多越有面子，公婆面前講嘢都大聲啲。除非是通奸或不孝，根據當時《名公書判清明集》記錄的離婚案例，女方甚至可以追討陪嫁品。即係嫁咗比你，個人係你但啲錢就唔關你事。「她過門時陪嫁的衣服、首飾、家具、房契、田契乃至丫鬟和女傭，其公婆、丈夫以及丈夫的族人，任何人不得以任何理由動用。」

李開周舊書《吃一場有趣的宋朝飯局》六年前果籽介紹過，內容專講名人食經，睇「宋」食飯， 甚有意思。今次介紹這本講宋朝的《逛一回鮮活的宋朝民俗》就不光是吃，所有有關宋朝人衣食住行、婚喪嫁娶以至生老病死等風俗習慣事宜，包羅萬有一網打盡，可當作一本通俗民族學來讀，讓人大開眼界，嚴謹處或許不及法漢學家謝和耐（Jacques Gernet）著名的《蒙元入侵前夜的中國日常生活》，但笑話一大堆，輕鬆得意處，就有過之而無不及。

「約婿」vs「搶婿」

譬如說，當時良婿難求，宋朝姑娘出嫁難，所謂覓婿者，都要用到一個「搶」字，甚至「榜下捉婿」。每逢考試放榜，待嫁仕女在大街等新科進士路過，他們前程似錦， 遲早都有官做，所以大家眼金金望住啲「潛力股」唔放過，活脫就是周星馳的古裝鬧劇情節。《宋史》記載，北宋大臣馮京考中進士那天，太師張堯佐本想把女兒許配於他，但馮京不識趣，太師大發神威拖走馮京，強行拖到新房換上新郎哥啲衫，最後準新郎寧死不從才作罷。

由於婚嫁市場爭奪戰太過激裂，醒目的準岳父會提前入市，這個很考眼力，因為要估中誰會高中。宋真宗時，有考生王曾赴考，給眼光獨到的宰相李沆相中，預計佢今次就算考不上，下次都一定金榜提名，是未來宰相的料子，所以就乾趣把女兒嫁了給他，後來王曾果然一路考上去，最終還在殿試奪冠做狀元。 當然唔係人人都識睇相，賭婿押錯注又點算呢 ? 原來以前有樣嘢叫「約婿」，即係考中先計數，立刻洞房，倘若落弟就過主，有點兒似我們疫苗採購協議，過晒臨床測試先算數。

書中自有顏如玉，很適合情人節毒毒。但說實話，真係回到宋朝唔係咁着數，就算做天子都未必有運行，一來皇后唔係自己揀，靚唔靚唔知。好像一代明君宋仁宗，在位四十年愛情親情都是一個遺憾，寵妃死得早，兒女死得多，三個兒子全夭折，十三個女兒得三個長大成人，最後不得不讓養子繼位。另外講緊成千年前，畢竟封建比開明多，北宋晚期民間還流行纏小足，諗起都驚，所以FF 玩下cosplay，跟BB們我磨墨你寫字，彈琴下棋兼鬥茶，附庸風雅就好，別太認真。

撰文：二喬

攝影：周旭文

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