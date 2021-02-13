大家也聽過「課金」，其實它本來是日文「收費」的意思，課金（かきん），即是「課稅」的「課」，但後來被遊戲玩家誤用成「付費」的意思，近年更演變成潮語。

對於課金，有人會覺得是一件正常的事，就像一般人把錢花在物質上而獲得快樂，而課金就是通過購買網上的虛擬物品來滿足自己；有人會覺得遊戲裝扮漂亮，購買來讓自己開心一下也無不可；也有人用金錢彌補技術和遊戲時間的不足；當然也有很多人不課金，甚至不打機，寧可把錢用於購買食物或其他實體物品。

記者走在旺角街頭訪問市民對課金的看法，也有不少課金支持者。香港的情侶，原來女的善解人意，男的聽話。首先，幾乎所有女生也接受男生課金，甚至直指「這是他的樂趣，他把錢拿去課金，總比拿去嫖妓好」、「只要在能力範圍內都可以，但如果課到花光了便不可以」、「開心不能花錢購買，我覺得如果他開心是可以的，不要沒有錢吃飯便可以」；至於男性，當問到若另一半反對課金，也會笑笑地說「那便不課吧」。

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因課金與女友起爭執至分手收場

不過世事哪有這麼完美，在網上經常有一些感情問題個案與課金有關。音響耳機達人Cato也是一個高達迷，他與不少香港人一樣，都有課金習慣。「入坑」年資超過9年，近年最愛遊戲是超級機械人大戰DD和Gundam Breaker Mobile。雖然課金數額未算驚人，平均月課$1,500至$2,000，但也曾經因為遊戲課金與女友爭執，最終分手收場。

「其實當時很少和女朋友發生爭執，真的因為課金、打機，成為鮮有爭執中的大爭執。」Cato回想，其實那時候也只是課了數百元，主要是少時間陪女朋友、經常要看電話。「因為遊戲中的限定活動，要趕緊和朋友一同玩。正因為要和一群朋友一同玩，她便會說『你正在和我一起，可不可以不要打』。」

雖然為了打機和女友分手，但Cato未有很後悔，「倒轉頭來說，女朋友沒有了，但那時候的遊戲玩伴，直到現在即日使不是玩同一款遊戲，還是會一起吃喝玩樂，談論別的事情，這群人仍是會在一起。」

慶幸現時的女朋友Natalie並不會阻止他課金，淡然地說沒甚麼問題，男生都是這樣。「虛擬的東西也是一種娛樂，在男性角度也是很重要的一件事。」她認為，如果另一半的生活理財、花在女朋友或是家庭上經常說沒有錢，但又有很多錢課在電話遊戲中，這樣便不行。

遊戲種類有很多，但促使人課金的方式離不開那幾個：首儲獎勵、期間限定、數量限定、新手限定等，總之是要給玩家一種非買不可的感覺，雖然花錢尋開心是很合理的事，但何謂一個好的課金遊戲機制呢？

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崩壞的課金遊戲機制

遊戲直播主「Zero零製作」解釋，早期有一類遊戲，特別是中國製的遊戲，很流行一種VIP模式，即只要投放得多錢，便可獲得很誇張的能力。例如曾經有一款類似「遊戲王」的中國卡牌遊戲，只要達至某個課金的程度，那些玩家便會有一張類似「大課長」的卡，使用這張卡便能勝出遊戲。這些設定便會令遊戲崩壞，因為玩家不再在遊戲體制中。

「即使卡牌會令玩家的能力值加強，例如會令對家失去大量生命值，我認為這樣也沒有問題，因為遊戲設定總會令人強或弱。」他認為角色裝扮（Skin）是遊戲中較健康的課金設定，但角色裝扮也是遊戲營運商最難賺錢的東西，因為它最不影響遊戲體驗，即使不購買角色裝扮，也能玩遊戲。

Zero補充，絕大部份的電話遊戲，只要你不是想和別人競技、不是想比較，只是想要玩樂的快感的話，是毋須付費的。「總之一定會有免費資源、有東西給你玩。雖然絕對不夠你玩所有東西，只要沒有比較的心態，是不用課金的。」不過，他認為打機便是要課金，因為課金是購買娛樂的一種，即是走進電影院看電影，不會因它是甚麼質素才付費，而是看電影便應該要付費。因此不應該想它是甚麼質素才付費，而是玩得開心便可以付費。

移動遊戲收益增長率最高

有數據分析平台指出，2020年全球遊戲市場的各類遊戲收入中，26億移動遊戲玩家中，只有38%會為遊戲付費，但已經佔全球遊戲收入的48%，是按年增長率最高的遊戲類別，比電腦和主機高出一倍有多。

Zero無奈地說，研發一款家用機遊戲的成本，正常比研發電話遊戲高，但營運商賺取的回報，卻是電話遊戲較高，甚至可以高出很多。「這是一個很奇怪的風氣，很多人也是這樣：你叫他在電話遊戲中課金，他沒有問題；但卻會認為家用遊戲賣$300很貴，嘗試以不同手段和朋友分享家用遊戲。家用遊戲玩家要多支持家用遊戲，這是很重要的事情，有時候一個產業的褪去，不完全是因為另一個產業興起，而是你根本沒有投入在原來的產業。」。

記者：周銥沁

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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