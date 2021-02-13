日本威士忌大流行，其中最有名的余市威士忌價錢也一再被炒高，尤其是有年份的陳年威士忌，市面上已是難得一見。在不能去旅行的日子裏，情熱北海道情小姐擔任《籽想旅行團》的導遊，帶大家去旅行，來到余市威士忌的發源地余市。在佔地13公頃的余市威士忌蒸餾所裏，除了可看到至今仍在運作威士忌的製作過程，還可參觀威士忌博物館﹑舊事務所和創辦人竹鶴政孝的生活歷史痕迹，試飲部份更可嚐到坊間絕不會有﹑唯獨余市蒸餾廠裏才喝得到的陳年威士忌！這次更訪問到余市威士忌蒸餾所的部長，從他口中得知有關威士忌的存庫的秘密……

異國戀排除萬難 釀出正統蘇格蘭威士忌

日本人都認識余市威士忌，除了是著名的酒，還有余市威士忌創辦人、「日本威士忌之父」竹鶴政孝和太太Rita的愛情故事。竹鶴是日本第一位遠赴蘇格蘭學習正統威士忌製造方法的匠人，他排除萬難叩門學師，回國建造和運營日本第一所蒸餾廠。而一對異國戀人，不顧雙方家長強烈反對，註冊成婚，夫人Rita為成全丈夫的夢想和抱負，離鄉別井從蘇格蘭嫁到異域，與夫君一起拼搏。故事勵志感人，曾改編成晨間日劇《マッサンとリタの物語》迅速火紅，成了北海道最有名的愛情故事。所以當日本人說到余市威士忌廠，基本上都會想起這部日劇。

深入余市威士忌廠 探索風味的秘密

余市威士忌廠在1934年昭和9年創業，今年7月就剛剛滿86年。威士忌製造的第一個步驟是乾燥，將原料小麥乾燥提岀香味。余市威士忌的製造方法，跟從蘇格蘭威士忌的正統製造方法，用泥媒作燃料。現在乾燥步驟已交由英國公司進行﹐所以酒廠內的乾燥棟已經停用只供參觀。

導賞團可以參觀的，主要是蒸餾棟和威士忌在木桶陳年的倉庫。威士忌其實要蒸餾兩次：發酵了醪液體，蒸餾後酒精濃度會增加至20%；第二次蒸餾後酒精濃度加至63%以上。而余市威士忌獨特風味的秘密，是利用石炭作為燃料的直火製法，石炭能產生極高的火力，帶岀威士忌重厚感和力度強的風味。為了保存風味以及延續傳統一直沿用至今，現在仍採用石炭為燃料蒸餾威士忌原酒的，世界上就只有余市。但因為火力調節比較困難的關係，很少在冬天和夏天進行蒸餾。

威士忌倉庫中「睡眠」Angel’s Share成最美原酒

佔地13公頃的余市威士忌蒸餾所，有一堆三角形屋頂的小屋，全都是威士忌原酒「睡眠」的地方，即是放置着慢慢陳年的倉庫。原酒即是直接從木桶入樽的酒，完全沒混合任何酒。Black Nikka、Super Nikka等種類威士忌，就是以這原酒為基礎，混合不同酒而製作出來。參觀創業時第一個建成的貯存倉，一進入木桶室，已經可以嗅到很濃的木桶香氣。蒸餾後透明的原酒，便會搬到這裏，然後放入木桶內，開始熟成的步驟。威士忌的熟成，需要寒冷清淨的空氣，原酒熟成的時候會一直吸收木桶的味道，水份會慢慢的蒸發。一年熟成，大約蒸發掉3%；10年之後，大約蒸發掉三分之一；20年之後，就只剩下一半，這個蒸發過程叫Angel’s Share（天使的分享）。這個美麗的名字，把蒸發了的部份形容成被天使取走；餘下來、留在人間給我們品嚐的部份，便是很好喝的威士忌。

全球唯一余市10年Single Cask單桶威士忌

參觀完整個威士忌製造過程，我們當然要去品嚐威士忌。在余市威士忌博物館，可以品嚐到市場上已經買不到的威士忌，如余市10年Single Cask單桶威士忌、竹鶴17年Pure Malt純麥芽威士忌、余市10年Single Malt單一麥芽威士忌、Coffey Malt考菲式麥芽威士忌、Coffey Grain考菲式穀物威士忌。情小姐為大家試飲的，是價錢最貴，一杯15cc承惠1,000日圓，酒精濃度是58%的余市Single Cask 10年。

余市代表西崗部長指，余市Single Cask 10年，從未在市場上公開發售。他建議先淨喝一口（Straight），還以為感覺會很強烈，但味道很純超級好喝。西崗先生形容好的威士忌有木桶的香味，入口很純很香。之後還可一嚐一對一的飲法，即Twice Up，威士忌和水以1:1比例混和，可令香氣更充份地感受到。

西崗先生說，有年份的威士忌，就算是來到工場這裏也買不到了，但就可以試喝品嚐。問到有年份的威士忌實際在這裏有多少庫存，製造量是多少，西崗先生說這對威士忌廠來說，等於問一個人的身家有多少，他是不能透露這些數字的。尤其是威士忌是一個未來的酒，需要時間去醞釀，至少3年的時間才可以販賣，所以關於產量，究竟還有多少存貨，這些都是不能公開的秘密。

西崗先生也提到，自2014年《マッサン》劇集播岀後，威士忌賣瘋了，威士忌的存量慢慢變少。當時所售賣的是2004年開始製造的酒，10年之前威士忌的需求並沒有達到這個銷量，當年並沒有想像到，10年後威士忌變得這麼好賣，現在很缺貨是因為大家不停買。現在他們當然儲存了很多原酒，為了將來可以售賣不同款式的威士忌。

雖然疫情之下，只餘下十分之一的觀光客參觀威士忌廠，但西崗先生說廠方主要是以釀造威士忌作為收入來源，所以營運還是可以的。情小姐亦希望大家在疫情之後，可以來到這個余市威士忌廠，喝到只有這裏才喝到的威士忌。

《籽想旅行團》

第一集新春台北篇：2月12號（年初一）晚上10點半

第二集北海道篇：2月13號（年初二）晚上11點半

第三集東京篇：2月14號（年初三）晚上10點半

請於果燃台或果籽YouTube收看直播。

採訪：情小姐@情熱北海道

協力：鄭汝翹

編輯：鄒仲安

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