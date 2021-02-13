當全城關注英國疫情發展的時候，英國政府沒有因此忘卻其他的政策。2020年底，英國政府提出了一項新政策，限制超級市場推廣高脂﹑高糖和高鹽的食物。政策生效後，蝦條薯片恐怕再不能「買一送一」，堂食汽水也不能無限添飲了。

英國肥胖問題嚴重 NHS年花530億處理肥胖疾病

肥胖是英國最大的健康問題之一。在英格蘭，5歲患有超重或肥胖症的兒童佔人口的1／5。到11歲時，這個比例上升至1／3。成人則有63％人口超重。可見英國肥胖問題嚴重。英國有報告表示，與非肥胖患者相比，肥胖患者更容易死於武漢肺炎。與肥胖相關的疾病使英國國民保健服務（NHS）每年花費 51億英鎊（約530億港幣）。

超級市場使用五花八門的招數刺激顧客消費不是新聞，實際操作包括「著名」的捆綁式銷售和擺設心理學。例如單獨定價為1英鎊的產品，超級市場會以「3蚊3件」（3 for £3）的銷售模式使顧客購買額外的數量。研究指減價促銷會使消費者的購買量比原定多20%。除了價錢外，貨品擺放的位置也有顯著的影響。報告指將汽水擺放在走廊的盡頭可以將銷量提高多達50%。當眼的糖果能輕易誘發兒童的購買慾，令父母單純為了安撫子女而消費，忽略了產品本身的用途。

2022年4月起生效 貨品不能放當眼位置

為了改善英國人的飲食習慣，從2022年4月開始，高脂﹑高糖和高鹽的包裝食物例如雪糕﹑蛋糕和朱古力，將不可以再提供購買優惠，例如「買一送一」或上文提到的「3蚊3件」。除了價錢外，貨品亦不能夠擺放在當眼的位置，例如收銀處﹑商舖入口及走廊盡頭。網上商店亦不能倖免，首頁﹑購物籃或付款頁都不能有以上食物的推廣。令筆者傷心的是，政策生效後，堂食的汽水不但要繳付含糖飲品稅，而且再也不能無限添飲。

高糖高脂食品零售價格或提高

英國民眾越來越關注推廣優惠對健康的影響。政策於2018年咨詢時，有66%贊成限制不健康食物提供價格優惠，78%覺得放在收銀處的垃圾食物煩厭（Annoying），83%曾經被子女在收銀處糾纏要求購買零食。雖然民眾普遍支持政策，但食品貿易機構稱，全面禁止高糖高脂食品促銷會推高零售價格。食品飲料聯合會亦批評政府在疫情期間發佈決定，令舉步維艱的製造商雪上加霜。

撰文﹑攝影︰Colette Cheung

英國特許土木工程師。赴英國留學後留低工作，曾居倫敦，現居劍橋郡。因疫情暫時在家工作，共有兩位上司，一位嚴謹認真，一位談笑風生；工作看似自由度大，事實上係唔敢鬆懈。希望疫情過後可以多分享英國辦公室趣事！

編輯：洪慧冰

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