人類醉酒通常會做出奇怪的事，例如是亂說話、行為舉止不正常等等，如果是雀鳥醉酒的話，又會發生甚麼事呢？最近於美國德洲北部一種小鳥引起當地人的關注，因為牠們很多都出現行為異常，例如失去方向感，又或者撞上窗戶等，原因竟是吃了一種發酵的莓果。

這些突然行為異常的小鳥原來是雪松太平鳥（Cedar Waxwing），牠們外表亮麗，臉部長有如面具般的黑色羽毛。每年12月至4月，牠們都會到飛到德州北部棲息，所以會吸引不少雀友拍照。這種鳥是以莓果作為主要食物，但若果偶然吃了發酵的莓果，便會出現迷失方向、動作不協調或撞上窗戶等異常行為。

德州公園與野生動物部（Texas Department of Parks and Wildlife）的生物學家表示其實這種情況並不罕見，因為牠除了外表吸引外，最出名的就是像醉酒般的行為。她解釋牠們有大型的肝臟，可以緩解酒精的作用，避免因食用發酵莓果而引發疾病。

動物吃了發酵水果而出現如醉酒般的情況有發生，在明尼蘇達州也試過有松鼠吃了發酵梨子後出現行腳步不穩等異常行為。

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資料來源：WFAA-TV

撰文：Karl Li

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