今日是情人節，當情到濃時，突然「呠、呠、呠」，陰道突然釋出氣體似放屁，肯定會令大家尷尬，長遠或會影響性生活，難道陰道也會放屁？婦產科專科醫生表示陰道放屁屬正常現象，但婦科問題如陰道炎、直腸陰道瘻管等也會引致陰道放屁，屆時就須接受治療。

性行為 便秘等 易致陰道放屁

陰道排氣（Vaginal Flatulence），俗稱陰道放屁，即是陰道排出空氣。婦產科專科醫生李文軒指，陰道較深及有些位置是向後斜，「其實陰道本身，兩邊牆壁把它貼在一起，即拼合了，如你有壓力時，把其打開，氣體就有機會排出來。」

至於我們日常直立，氣體是難以向上升。但假如進行性行為時，陰道壁打開時，性器官進出，氣體就容易進內並儲存；而放置衞生棉條、月經杯等在陰道內，以及清洗陰道時放進液體也會製造空氣，當進行用力收緊盆腔或下身肌肉的運動時，氣體或會從陰道排出來。而便秘也容易導致陰道放屁，當便秘時憋着，「憋着時就把本身儲存在內的氣體，可能也會從陰道中逼出來，或會增加了氣體排出的情況。」

陰道炎 直腸陰道瘻管或致異味氣體

李文軒醫生表示陰道放屁時或會出現如同肛門放屁的聲音，但所排出的氣體多無異味，故屬正常現象，亦難以避免及預防，但如排出氣體有異味，就須求診。一些婦科問題如陰道發炎，也會出現陰道排氣，「有些較喜歡製造氣體的細菌，會製造氣體儲存在陰道內，就會形成放屁。」如果發炎卻不處理，陰部或會出現紅腫、痕癢，並流出有怪味及異常顏色的分泌物，嚴重或會導致盆腔炎、子宮發炎，更會造成不孕。

另外，直腸陰道瘻管，即腸道及陰道連接，亦是其中一個較擔心的問題。李文軒醫生指在進行肚內腸道手術或子宮手術後是有機會出現，「肛門及陰道位置其實十分接近，如進行手術時弄傷，有機會令兩個位置連接。」而發炎、癌症等亦可令到這兩個位置出現通道及連接，屆時不但出現陰道排氣，更可能有糞便從陰道排出，這就須使用抗生素治療，如無法自行癒合，就須進行修補手術，如情況嚴重，就須先用便袋，令腸道位置清理好糞便，再進行修補手術，成功治療後陰道就不會出現排氣及排便的情況。

順產女士要留意 會陰有傷口下垂易排氣

其實不同年紀的女士也可能出現陰道放屁，但順產的女士亦要特別留意。因順產後會陰大多有傷口，如發炎會令該位置有較多氣體；而生得小朋友較多，亦容易令會陰下垂，並較易令氣體排出。再者，如盆腔下垂得嚴重，它會比較鬆弛，亦較容易令氣體排出。李文軒醫生建議我們可多做運動，令肌肉不會這麼鬆弛，並多進行盆腔運動，把盆腔肌肉時常收緊，或可增加肌肉的結實度，減少氣體排出的情況。

記者：鍾卓瑜

拍攝：鄭明川

編輯：鄒仲安

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