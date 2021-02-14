踏入牛年，今集《國家道理雜誌》就同跟大家介紹牛牛吧。講起牛牛這種親切又熟悉的動物，牠們是牛亞科牛族動物。除了一看便知是牛的水牛、野牛和黃牛外，這隻看來好像羚羊的神獸級中南大羚，同樣都是牛科動物。而早已絕種的原牛，有指就是現代家牛的祖先啦。

牛有4個胃室 只有皺胃有消化功能

牛牛最為人熟悉的身體特質，就是牠脂肪包裹下的四合一巨胃了。很多人誤解以為牛真的有四個胃，實際是四個相連的胃室。作為反芻動物，牠們體內沒有分解纖維素的酶，所以要靠四個胃室分工來幫消化食物。當中只有皺胃有胃酸分泌的功能，是牛牛真正的胃。瘤胃、網胃、重瓣胃及皺胃，這四個胃的名稱聽起來很陌生。只要換一個名字，就是我們很常吃的牛雜，即是牛肚、金錢肚、牛栢葉及牛沙瓜。瘤胃製成的牛肚還可以根據質地，來細分為乾肚同草肚。

印度教視牛為神聖的動物

雖然在農畜工業化發展下，牛牛遭受的待遇非常不堪入目。但在部份宗教中，牠們是神聖的動物。在印度教中，牛是破壞神濕婆神的坐騎，象徵着印度教中的宇宙。所以牛牛不單止不可吃不可殺，即使在街上橫行走，你亦沒牠法子。但印度分階級的不止是人，牛牛亦然。印度教教徒只會將頸部有肉峰的瘤牛視為聖牛，其他例如水牛、黃牛及乳牛等就命運殊然了。所以即使印度國內有龐大的印度教徒群，仍然是牛肉出口量數一數二的國家。

冬至是真「牛一」 摸春牛部位意義大不同

講到為人熟悉的牛牛習俗，農耕社會時代，農民會將冬至當成是牛隻的生日，來感謝牠們過往一年的付出。當日就會將冬至湯圓用樹葉包裹來餵食，以表謝意。除此之外立春還有鞭春牛的習俗，但時移世易就變成摸春牛。摸不同位置還有不同意義，例如摸牛頭，兒孫會出頭；摸牛耳，吃百二。

記者：沈敏怡

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