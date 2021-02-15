你的優惠︱2月優惠精選（2021年2月15日至2月21日）。

2月優惠繼續送上，驚喜賞不停！當中包括：大富大貴極品鮑魚花膠盆菜、Viru Premium 5% 嘩佬啤、紅燒鮑魚拼鮑魚蝦籽麵、王子盆菜4-6人份量連年糕、團園盆菜4人份送2款老火湯、茗星粗菜館南乳豬手加熱即食包連$42優惠券、足君好速效頭肩頸痛症治療。

HKFOODBUYER︱大富大貴極品鮑魚花膠盆菜 （4-6位）

原價$1268，優惠價$888。「一按即買」

恭喜發財！HKfoodbuyer精心挑選十八款矜貴食材，包括：原隻鮑汁富貴鮑魚、原隻大海蝦、鮑汁養顏花膠、北海道乾瑤柱、頭抽豉油雞、客家豬腩仔、鮑汁扣鵝掌、南乳豬手、爽脆雲耳、上湯髮菜、日本金蠔豉、蠔皇花菇、滷汁炆鮮甜蘿蔔、秘製炆魚肚、黃金枝竹、台灣貢丸、畔糖蓮藕及五香芋頭。

現在購買，更有免費專人上門送貨及奉送「藜麥蘿蔔糕」1盒和$50現金券2張，讓您安坐家中亦可與家人摯愛品嚐佳餚滋味，祝願各位今個牛年金銀滿屋富貴榮華。

紅燒鮑魚拼鮑魚蝦籽麵 - 優惠孖裝

原價$196，優惠價$158。「一按即買」

紅燒鮑魚拼鮑魚蝦籽麵兩盒，每盒紅燒鮑魚拼鮑魚蝦籽麵，含精裝紅燒鮑魚一罐（6隻）及鮑魚蝦籽麵四件。精裝紅燒鮑魚嚴選大連鮑魚，粒粒彈牙，獨家配方醬汁熬製。以先進食品製作科技製成罐裝紅燒鮑魚，原汁原味！鮑魚蝦籽麵選用加拿大優質高筋麵粉，純正蝦籽及100%澳洲直送鮑魚熬汁製成。真材實料，蝦籽特多，粒粒分明鮮味十足。麵質爽滑可口，麵條不經油炸，不含反式脂肪，無添加味精及人工色素，百分百本地打製而成，味道和信心之選！

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

Viru Premium 5% 嘩佬啤 （藍蓋）︱20支

原價$360，優惠價$320。「一按即買」

VIRU嘩佬啤酒來自愛沙尼亞，使用純淨的深井水和波羅的海地區精選的大麥釀造。淡金黃色的啤酒帶有穀物和柑橘香氣，麥味香濃。更屢獲殊榮，包括在布魯塞爾 （Monde Selection）評選質量獎中獲得金牌，以及在芝加哥世界啤酒大賽 （World Beer Awards）上獲得金牌。

港島區免運費︱王子盆菜4-6人份量︱年糕4選1

原價$1110，優惠價$990。「一按即買」

王子食品集團為一眾老饕隆重呈獻「王子新春盆菜」為大家送鼠迎牛，開開心心迎新歲。每個盆菜中包括有原隻鮑魚、滋味海參，並加入超級惹味元蹄，還特意選用充滿越南特色的濱海再配以素丸，讓各位盡享王子盆菜與別不同的美味。

適逢農曆新年，王子食品集團更為大家推出限量版賀年糕點，當中四款口味包括：瑤柱蘿蔔糕、薑汁年糕、椰汁年糕及合桃紅棗糕。今年趕上潮流，特意調校適合氣炸鍋的烹調方法及減甜版的配方，方便忙碌的都市人。四款糕點中（除瑤柱蘿蔔糕外），以氣炸的方式比一般煎或蒸的烹調，倍覺美味，少油更健康。

「紫醉金迷」團園盆菜︱4人份︱送2款老火湯

原價$1984，優惠價$1688。「一按即買」

團園TUAN YUAN 以創新煮意及不同角度重新定義盆菜，以中式高級食材配以香港傳統盆菜做法，創作全新團園經典中式盆菜「紫醉金迷」，向經典致敬之作，食材包括乾鮑、花膠桶、海參、元貝等多種食材，配以秘製鮑魚汁及香濃雞湯味道，地道風味，不含味精。

茗星粗菜館︱南乳豬手 加熱即食包︱另獨家送堂食$42 優惠券

原價$68，優惠價$42。「一按即買」

秘製醬汁完全鎖入香軟綿滑的豬手之中！特選花生、五香粉和花雕酒互相配合，巧妙地提升了整道菜的口感。香濃南乳汁，更加是拌飯恩物！百分百每日香港新鮮製造，絕對是安心食用之選！絕不含味精，絕無添加防腐劑，保證食材優質健康。

足君好︱速效頭肩頸痛症治療︱蘋果尊享買一送一

原價$776，優惠價$388。「一按即買」

不同肌肉使用習慣，可導致局部張力不平衡而出現疼痛。或者做重複性動作，有機會造成肌肉疲勞、韌帶拉傷，甚至出現移位，壓迫神經而有機會出現手麻無力的症狀。中醫認為長期有身重、疲勞，亦很有可能跟虛、寒、濕、瘀有關。

透過中醫推拿、針刺、拔罐、刮痧甚至醫療儀器可以緩解肌肉疲勞，治療勞損舊患，令你頸部肌肉舒暢如昔，重拾一覺好眠。讓身心靈好好休養生息，隨時為生活再拼搏。

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