在香港，要生活無憂，大家都會說無可能。那逃離香港移居外地，生活就真的會比較無憂嗎？我在六年前移居北海道札幌，頭一年念書學日文，2016年在日本公司工作，其時和移居到富良野的港人蔡永紅（Penguin）接受《蘋果日報》訪問，更成為朋友。今日，我來到富良野訪問Penguin，分享這五年在北海道的生活。

「其實不是無憂的，單是做生意就不是無憂了，尤其是觀光業旅遊業面對疫症。就算撇開疫症，自己不是富二代，金錢上也沒法無憂。」Penguin現時經營旅館，共有三間獨立屋，兩間是公司持有的，一間是幫海外業主管理的。每間旅館都是一座兩層的單幢建築，有廳、廚房、睡房及衞浴等。短短三年，已累積很好口碑，尤其是旅館鄰近富良野的北之峰雪場，每到雪季都一屋難求，要不是武肺來襲，根本不愁生意。

疫症前，Penguin的生活是這樣的：夏天，每天步出家前的小庭園栽花種草，散步不用三分鐘就到展望台，俯瞰整個廣闊市景，遠方還看到十勝岳，然後打理旅館；冬天，走約十分鐘就到達滑雪場。Penguin要打理旅館，也愛滑雪，囡囡也要上滑雪課，父女滑雪去。妻子黃慧賢（Windy）就愛跳舞和整麵包，於是在舞室兼職或到麵包店打工，亦會幫忙打理旅館。工作和生活，可說是達到真正平衡。

女兒全班得三人 只需學習不用競爭

「一開始來的時候，我們怕女兒Pendy日文不夠好，會有比較，故沒有選市中心的學校，選擇了鄉村小學。其他學校一班40人，她的學校六個年級加起來10個人，她那一班就是三個人。有時有人問我她成績好不好？我都不知怎回答。不是第一就是第三，沒有很大比較。人家每年去一次學校旅行，她的學校因為人少，所有事都六個年級一起做，一年去足六次。Pendy以前（在香港）真的抗拒上學，現在相反，回學校可以在體育館跑，就算是冬天，一樣穿短袖跑到大汗淋漓，又會到河邊捉魚，過程中她根本不知道自己在學習。」媽媽Windy說，小朋友在不用競爭環境下學習，作為父母心境也平靜得多。

爸媽極享受富良野生活，囡囡Pendy也是融入想成為富良野人，日語也早已比廣東話流利。

「你覺得自己是哪裏人?」我問Pendy。「正確來說，是香港人。」10歲的她思考片刻腼覥地說。

「那如果讓你選擇，你會想當哪裏人？」我再問。「這裏，富良野人。」Pendy說。

「這只不過是一個身份，在哪裏成長，就會覺得自己是甚麼人。我在香港出生成長，自然覺得自己是香港人。Pendy在這裏成長讀書，覺得自己是富良野人或日本人我覺得OK，不用太執着。若我可以選擇，也想當富良野人，不過富良野不是國籍嘛，所以就是日本人。」Penguin說。

極度保護農業 外國人難參與

在自己喜歡的地方生活久了，想要百分百融入，人之常情。不只是為了一個身份認同，也基於實際考量。

「Penguin夢想是在農場工作，但因為外國人身份，不可買農地，沒法經營農場。也因為沒有永住，很難申請貸款，買房買地都只能一筆過。」Windy說。

當年在香港中資公司當文職的Penguin，在網上結識了富良野一個農場的負責人，為他申請「在留資格證明書」到農場工作，2016一家三口移居北海道富良野。開農場，其實是Penguin到富良野的終極夢想，只是五年過去，還沒能找到門路。「當初我在觀光農場工作了兩年，但和農場的投資者理念不一。我看待種植沒有那麼商業化，但它們比較商業化，因為是觀光農場。我希望自己有田地，種一些好吃的食物，像富良野一般農家的生活模式。」Penguin說。

雖然北海道以至整個日本人口都面對少子化的問題，從農的年輕人越來越少，可是對農業這一行，日本還是極度保護，不隨便給外國人參與。「我曾經跟這邊的農業委業員聊過，發現外國人在這裏經營農場幾乎是不可能的事。離農者的地，附近的農家會有優先購買權。除非找到一個農家願意給你繼承權，否則絕不可能。」雖然這麼難，Penguin還是沒有放棄。「我們會嘗試拿永住或歸化成為日本人。一來這樣就不用擔心Pendy長大後因身份而遇到障礙。二來又可以朝農場繼續發展。」Penguin說。

移居前計劃七年 勿心血來潮

一路走來，由2007年着手籌備，Penguin到2016年才移居北海道。移居後，由農場打工，到當老闆經營旅館，又過了五年。

「移居不是心血來潮的事。我建議要先過來日本居住才下決定，這裏有好，也有很煩的。在日本辦文件手續有自己的一套，絕不簡單，有時會令人崩潰。當然，語言十分重要。申請『日本經營管理簽證』的門檻是500萬日圓（約37萬港元），看起來不錯，但很快就會花完。做生意必須有計劃，當然資金是越多越好。」對在考慮移居日本的香港人，Penguin送上這樣的建議。

這次在Penguin的旅館住了三天兩夜，感覺很棒，不只是屋內設備完善，也因為主人Penguin熱情地分享富良野生活、推介餐廳，有時間也會和客人一起滑雪，要留意的生活情報如超市、祭典等總是一樣不缺。

「今天晚上記得看煙花啊！每周二、四、六，直至三月初。」他說。

晚上7點半，我們在家裏吃火鍋，吃飯前煙花爆開，大家趕緊熄燈，坐在家中欣賞這一場只屬於疫下遊客的富良野小型煙火大會。只放30次，每次只5分鐘。是富良野送給疫下到訪的國內旅客。嘭嘭嘭聲響，療癒人心。在幾乎所有煙花大會都取消了的一年，在疫情反反覆覆連國內旅遊優惠也取消的時間裏，富良野自行推出住宿補助優惠，還送給訪客這樣美的煙火。

從前身處在香港，不敢想像這是日常生活，只能是旅遊時才會有的時光。如今，來住過幾遍，自己也在札幌生活，就明白到生活真是可以這樣的，就算不是完全無憂，也可以這樣的平靜。

採訪：情小姐@情熱北海道

攝影：黃嘉朗

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