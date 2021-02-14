藝妓真身，不一定要跑到京都。東京八王子市裏，餐廳、藥妝店、卡拉OK齊集，非常熱鬧，然而一旦轉入小巷內，風景剎時變得不一樣。黑木棚圍起來的傳統房屋，一棵棵柳樹點綴的橫巷裏，原來是很多藝者的藏身之處！

八王子花街的前世今生 藝者文化速成班

八王子花街，稱為「黑塀通」，紡織業曾經興盛一時，進入明治時期後逐漸衰退，演變成各式各樣的食肆、藝者置屋等，昭和時期，更一度有多達約200名藝者聚集於此。今時今日，除保留了懷舊風情外，還有機會巧遇美麗的藝者們。「藝者」，與京都「藝妓」相同，為關東地區的稱呼。藝者們年紀輕輕，京都方面15歲起就能成為見習藝妓，以「舞妓」為稱呼；東京方面通常為18歲起成為見習，稱為「半玉」。而所謂「置屋」，即是指藝者排練、前往工作前打點準備的場地，同時亦是一些見習藝者的居所。這次風信子走入「置屋ゆき乃恵」，窺探藝者的排練情況，親身了解藝者工作日常，更有機會潛入後台化妝間，見識藝者的變身過程。

藝者可謂多才多藝，精通舞蹈、彈琴、打鼓、奉茶等日本傳統文化，待人接物圓融，舉止大方得體。但事實上，大部份藝者的工作不設底薪，見習藝者於訓練期間更是無償，直至出道為止。成為真正的藝者後，會以接待的客席數量來計算薪資，並設點名制度，是影響薪金的重要原因之一。對於見習藝者，導師會因應其能力進行評核，假如沒有通過測試，則需要持續進行訓練，因此沒有固定的訓練長度，由幾個月至幾年不等。

化妝間內有乾坤 假髮價值驚人

採訪期間，風信子更有機會潛入神秘的後台化妝間，又稱為「白塗房」，驚覺化妝間內放有多箱假髮。受訪者表示，每一個均為度身訂做，託職人採用真頭髮製作，重約1.5公斤，費用一個就要38萬至40萬日圓不等，價值不菲！而一些見習藝者亦有機會使用真頭髮。提到藝者，最令人印象深刻的或許是其白臉紅唇妝容，稱為「白塗」，步驟極為繁複。藝者會先在臉上塗上一層油作打底用，再於整塊臉上、頸部及後頸掃上溝入水的白粉，再利用化妝棉拍打肌膚，吸走多餘水份以作定妝，最後再畫上紅眉、紅眼影、紅唇，以展現出女性的魅力。

年輕女性成為藝者的契機 「只接待熟客」純屬誤會

不少受訪者表示，成為藝者的契機源自於對和服及接待行業的喜愛，更有一名藝者表示自己過去曾為學校韻律操隊員，喜歡於人前跳舞，因而入行。雖然入行時大家都年紀輕輕，但由於行業不設退休年齡，只要熱情猶在，就可以一直做下去。「置屋ゆき乃恵」老闆娘めぐみ（MEGUMI）女士則表示，自己從22歲入行，至今已經35年。雖然民間流傳「藝者一般只會接待熟客」的規矩，但受訪者則表示，此舉純屬是個別行家的做法，如遇外國遊客，藝者們即使未必精通英語，亦會努力接待。

藝者們獨特的「白塗」妝容及身穿傳統和服裝束，在街上走動時自然成為眾人焦點。受訪者指對外國遊客希望拍照表示歡迎，但期望對方能先問准許可，否則會令藝者們不知所措。將來再能飛往日本時，不妨親身來到八王子花街，或許有機會與她們親自碰面。

《籽想旅行團》

第一集新春台北篇：2月12號（年初一）晚上10點半

第二集北海道篇：2月13號（年初二）晚上11點半

第三集東京篇：2月14號（年初三）晚上10點半

請於果燃台或果籽YouTube收看直播。

置屋ゆき乃恵

YouTube頻道：https://www.youtube.com/results?search_query=%E7%BD%AE%E3%81%8D%E5%B1%8B%E3%82%86%E3%81%8D%E4%B9%83%E6%81%B5

地址：〒192-0085 東京都八王子市中町９−９

網站：http://www.aoiro.gr.jp/yukinoe/

（只接受預約）

採訪、攝影：風信子

協力：黃曉楓

編輯：鄒仲安

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