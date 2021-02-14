曾有50多歲的前列腺癌患者在體檢時，無意發現前列腺特異抗原（PSA）指數偏高，及後發現癌細胞已擴散至骨骼，且已影響淋巴。這並非個別例子，現時因多了市民進行體檢，50多歲發現患病亦不出為奇。在香港，前列腺癌相當普遍，每年新症個案逾2,000宗。當中成因未明，但遺傳為最高危的因素，如父兄曾患前列腺癌，患癌的機會便會比一般人高出一倍。病人初期症狀並不明顯，但當發展至晚期，或會出現排尿困難等病徵。若腫瘤擴散至骨骼，或致半身不遂，較年輕的患者更會因此擔心失去工作能力及對家庭造成財政負擔，可見影響甚廣。

針劑可抑制男性荷爾蒙 免切除睾丸

若確診屬晚期，除控病外，對較年輕患者而言，維持生活質素亦同樣重要，因此醫生在制訂治療方案時亦會考慮此因素。在抑制男性荷爾蒙分泌方面，傳統治療包括睾丸切除手術，但近年亦有針劑選擇，包括促黃體激素釋放激素促動劑（GnRH agonist）及促黃體激素釋放激素拮抗劑（GnRH antagonist）。前者會令男性荷爾蒙先升後降，因此須在使用前服用抗荷爾蒙藥約一星期，此針劑起效需約一個月的時間。後者則不會出現先升後降的情況，且於數天內便能起效，因此較適合出現嚴重症狀且須要盡快逆轉病情的患者使用。

前文提及的50多歲患者，由於癌細胞已擴散，須進行全身性的治療，但由於考慮到工作及財政負擔的因素，只選擇了進行荷爾蒙治療。在使用促黃體激素釋放激素拮抗劑後，其PSA指數在兩年內得以維持在低水平，能夠如常上班，並維持生活質素。

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