農曆新年，相信大家都有點利是錢，可能因為限聚令大家不能去拜年，比往年少逗了利是，不過多有多用，少有少用，這次特別挑選了多件$500至$1,200的Gadget，包括真無線耳機、鍵盤、滑鼠和路由器等，一定有一款適合你。

SOUL S-NANO：的骰小巧 輕如無物

SOUL的S-NANO真無線藍牙耳機，有多種配色，紅色應節之餘亦有時尚感。耳機單邊僅重4g，外形呈流線形，符合人體工學設計，佩戴舒適，就連充電盒也很的骰。雖然體積小巧，音量卻不小，低音強勁，內置6mm動圈單元，人聲清脆。不過因為體積輕巧，電量只能維持播放5.5小時，加上充電盒可播放24小時。

SOUL S-NANO

售價：$499

購買：大昌影音 3193 9828

EOps NOISEZERO WV2+：超長氣真無線耳機

EOps NOISEZERO WV2+是一款很長氣的真無線耳機，有10小時連續播放時間，加上充電盒可播放30小時。每邊耳機只有5g重，外形輕巧，佩戴舒適。耳機採用6mm動圈單元，配合Supreme Bass技術，低音表現出色，明快而有下潛，人聲亦見清晰，最重要是不用經常充電。

EOps NOISEZERO WV2+

售價：$499

查詢：www.buychannel.com.hk

Aviot TE-D01i：仿雲石美形耳機

女士想買一個適合自己的真無線耳機，Aviot這個鏡盒設計應該頗適合。其充電盒像小巧的化妝鏡盒，打開後真的有一面小鏡子，耳機採用可替換面板設計，附有仿青花瓷面和仿雲石面，非常幽雅。耳機有IP5防水，可連續播放音樂8小時，充電盒約可充電5次。

Aviot TE-D01i

查詢：www.sk-hk.com

Miiibo寵物飲水機：拆裝簡單 無線充電

如果你有養寵物，就推介這款寵物飲水機。其特別之處是採用無線充電，水兜可與無線底座分離，水兜與內裏的水泵等零件更方便清洗，濾紙也減少累積污垢，裝拆簡單方便。讓主子有更潔淨的飲用水，新年買東西給自己之餘，不妨也買給主子。

Miiibo寵物飲水機

售價：$248

查詢：winnerconcept（2407 1118）

SteelSeries Aerox 3：超輕巧電競滑鼠

想買滑鼠的話，可考慮買新款的超輕巧電競滑鼠，Aerox 3無線版僅重66g，有線版重量爲57g。其外殼成洞孔網狀設計，偷輕了重量。加上滑鼠有AquaBarrier保護技術，達至IP54防水防塵。也支援Quantum 2.0無線技術，非常慳電，使用2.4 GHz連接可用80小時，藍牙5.0連接則可用200小時。此外，滑鼠具備TrueMove Air感應器，能實現18,000 CPI與400 IPS追蹤速度。

SteelSeries Aerox 3

售價: 有線版$599 / 無線版$899

查詢：8 Century（2725 6980）

Logitech Ergo M575：慳位慳力滑鼠

如果今年WFH搞到手腕痛，可以考慮一下試用軌跡球滑鼠。Logitech M575採用側球設計，使用拇指操控，毋須動手。由於不用移動滑鼠本體，桌面空間有限，慳位慳力。有興趣的買家可以先到門市試用，是否能習慣這種操控方式。

Logitech Ergo M575

售價：$499

查詢：Logitech.com

Keychron K8：無線機械鍵盤

看完滑鼠當然要看看鍵盤，Keychron K8機械鍵盤支援無線連接，可對應Mac和Windows，以及iOS和Android。鍵盤採用無數字鍵設計，比全尺寸慳位。比較特別的是它採用可換軸設計，對於想嘗試DIY鍵盤的玩家，也是個不錯的選擇。

Keychron K8

售價：$799

查詢：www.zenoxstore.com

BenQ WiT Screenbar Plus：護眼掛燈

無論是否WFH，大家每日都會長時間對着屏幕。BenQ Screenbar Plus屏幕掛燈，採用非對稱光學設計，光線只會照射到桌面，屏幕不會反射燈光，也不會照射到人眼。此外掛燈也使用無閃爍LED燈，照明效果比一般枱燈和吸頂燈舒適。

BenQ WiT Screenbar Plus

售價：$1,099

查詢：BenQ 2330 6188

MIYAMOTO BL-88：高速冷熱烹調養生機

想對自己和屋企人好一點，可考慮一下這部高速冷熱烹調養生機。集蒸煮、攪拌、加熱、保溫等功能，加入蒸煮兜可烚雞蛋和甜蕃薯等食物。攪拌功能可作果汁和香蕉奶等，更可製作豆漿和芝麻糊等，用途廣泛，而且食得健康。

MIYAMOTO BL-88

售價：$899

查詢：冠恒 3898 4910

Switch專用SD卡：高速大容量

新年利是錢夠多，不妨考慮買一張記憶卡給Switch用，這張卡是專為Switch而設，速度等級達UHS-1。未來Switch將推出《Monster Hunter Rise》，可以為大作做好準備，而且Switch的eShop亦有不少獨立遊戲，一張512GB卡就可下載大量遊戲。

SanDisk Nintendo MicroSD 512GB UHS-1 100M/R 90M/W

售價：$1,001

查詢：冠恒 3898 4910

Linksys Mesh路由器：流暢打機WFH

想在家工作、睇片和打機都更流暢，不妨換一個更好的路由器，Linksys E9450是新一代Wi-Fi 6無線路由器，可連接多達40部裝置，速度最高可達5.4Gbps。它內置1.5GHz三核心處理器和512MB RAM，能同時處理極度需要頻寬的視訊及音訊串流和網絡流量，5個Gigabit速度連接埠，可作有線連。

Linksys E9450支援EasyMesh，可與任何兼容EasyMesh的路由器設立Mesh無縫網絡，輕鬆擴展高速Wi-Fi覆蓋範圍，在家享受高速Wi-Fi。

Linksys E9450 Dual-Band AX5400 WiFi 6 EasyMesh Compatible Router

售價：$1,199

查詢：Linksys.com

由滑鼠到鍵盤，路由器到養生機，各類產品都有，希望上述的介紹可以幫大家揀選到啱用的新年禮物吧。

記者：馬子聰、梁志穎

攝影：張志孟、伍永健

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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