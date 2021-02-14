經常要大家多喝水、喝水、再喝水，為甚麼水份平衡那麼重要？因為補水可以維持身體各種機能，否則會影響智力認知，甚至性行為等所有方面。不過每日攝取的水份多少、飲水的頻率和速度都有講究，並不是飲得越多越好，人的水份狀況亦可以從尿液的顏色反映。

黃色尿液最正常

泌尿系統包括腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等，只要任何一個地方有問題，都可能讓尿液的顏色有所改變，甚至其他像是肝臟、淋巴系統等，如果生了病，也有可能改變尿液顏色、氣味。正常情況，24小時內大概會有4至10次小便。營養學家JC表示觀察尿液的顏色也可以知道身體水份的狀況，而不同時間的尿液、顏色也會不同。

每天喝足夠的水很重要，但也有機會會過量喝水。如果尿液完全透明且缺少黃色調，則表示喝了比建議量多的水。過量的水會稀釋人體的電解質含量，嚴重會導致水中毒，然而這個情況比較少見。建議可以只在口渴時喝一小口水，直到尿液恢復黃色為止。而檸檬水至淡啤酒色代表身體水分充足，我們會視這個顏色為正常指標。

棕色尿液可能是嚴重脫水要補充電解質

如果尿液呈琥珀至銅色就應該喝點水了，長時間下去有機會脫水。當你的身體失去的水多於攝入的水時，它就會開始保留更多水份，尿液中的天然礦物質和化學物質的濃度會變得更高，顏色亦更深。當尿液到棕色或深橙色，就可能會嚴重脫水。嘔吐、腹瀉和發燒會導致人體迅速失水，並且是脫水的常見原因。可以通過持續飲用大量水和電解質含量高的液體來補充水份。雖然瓶裝水和自來水中都含有微量的電解質，但脫水時須飲用含大量電解質的飲品，例如寶礦力，以充分恢復身體的電解質平衡。

不過，一些飲食和疾病也有可能導致棕色小便。已知會引起棕色尿液的一些食物包括：蘆薈、蠶豆、食用色素等。而與棕色尿液有關的疾病包括：腎臟疾病、肝病、卟啉症（一種罕見的遺傳性血液病）。如果尿液非常黑或呈橙色，則應儘早進行預約，因為肝臟功能異常亦會導致這種情況。

長期尿液起泡可能是蛋白尿有腎病

此外，排尿時有衝力，尿液起泡一般來說很正常。另外，天氣太冷、劇烈運動過後、正在服用止痛藥等都會短暫性使尿液起泡，因為天冷或運動過後會讓尿液中蛋白質含量稍高而造成起泡。但如果泡沫久久不散，且非常密集，大致散去後仍看到小便有透明絲狀物體浮游，便很大機會是蛋白尿，即尿中蛋白質含量過多，表示腎臟過濾功能出現問題，應盡快就醫。

營養學家JC提醒大家，日常可以攜帶一個可重複使用的水樽。一般來說，成人每天應喝每公斤體重30毫升的水，若果你是60公斤，你便須要喝1.8升水，而特別是在鍛煉或運動之前就要喝更多水。喝水是保持水份最直接容易的方法。但是吃水果和蔬菜也可補水，例如番茄、青瓜、士多啤梨、捲心菜、夏南瓜、生菜等。此外要限制咖啡因和酒精的攝入量，切勿以茶代水，減少進食過鹹或含糖的食物。

撰文：鄭詩詠

資料來源：營養學家JC （IG@fitfitfood_)

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