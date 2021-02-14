不時都會聽到因為家中有嬰孩要出世而棄養貓狗的事件，當中原因不乏竉物毛髮導致孩子敏感、怕寵物會傷害孩子等。緊記養寵物是一輩子的誠諾與責任，其實外國有不少研究顯示，孩子與狗狗的關係最為密切。

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早在2017年，劍橋研究人員發表了一份兒童及寵物的互動關係的研究報告，指出在77個英國家庭中，12歲兒童對家人、寵物的關係滿意度、陪伴感、溝通和衝突程度，結果顯示受訪兒童與寵物的衝突不僅比其他家人少，而且滿意度更高。

研究人員指出，孩子與狗狗的關係最為密切。其實在不少家庭中可以看到，當孩子與寵物一起成長，對孩子的身心健康都會帶來好處。而Bored Panda最近就以小孩與狗狗成長過程推出了一系列照片，證明兒童在成長階段有狗狗的陪伴是一段美好的時光。

有不少外國飼主貼出孩子與狗狗一起玩耍、讀書、睡覺的成長照片。當中更有需要使用輪椅的小朋友，在狗狗的陪伴下慢慢可以站起來用雙腳走路，不只是父母，就連一眾網友都被這一幕所感動。有狗狗甚至見證着飼主的孩子出世，所以飼養貓狗與生小孩一樣，都是一輩子的承諾，不該隨意棄養。

資料來源：Bored Panda

撰文：黃雅純

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