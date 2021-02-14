甲型肝炎是一種由甲型肝炎病毒所引起的肝臟疾病， 平均每年的確診人數不過200宗，不算普遍。腸胃肝臟科專科醫生吳昊提醒，儘管甲型肝炎確診數字下跌，也不應掉以輕心，要預防感染接種疫苗是有效方法。

主要由受污染食物食水及接觸受感染者排泄物傳播

甲型肝炎屬急性肝炎，傳播途徑主要是進食受污染的海產、蔬菜或食水，另外接觸受感染者的排泄物和體液，性交都會傳染甲型肝炎。 甲型肝炎的症狀包括：發燒、疲倦、食慾不振、腹瀉、惡心、腹部不適，甚至會有黃疸反應。吳昊醫生指甲型肝炎疫苗只要完整接種兩劑便終身免疫，曾感染人士則不須接種：「因為甲型肝炎是一個終身免疫的病，幾乎所有患者感染後都會自行痊癒，他們亦不會再次感染。一般會為有意接種人士做血液檢驗，檢查有無甲型肝炎抗體，如沒有感染過才須接種疫苗。」

男性不比女性更易感染甲型肝炎

香港2016年曾爆發男男性接觸者的甲型肝炎感染，但吳昊醫生指這並不代表男性比女性更易感染甲型肝炎，「主要原因是甲型肝炎發病期間排洫物含有高量病毒，由於男性性接觸有較高機會接觸到排泄物，所以從這方面感染到甲型肝炎機會較大。」

疫苗沒副作用 醫生建議兩類人士接種

香港不算是甲型肝炎高風險地區，但吳昊醫生建議有兩類人士最好接種疫苗，「第一類是高危人士，包括乙型肝炎帶菌者及丙型肝炎帶菌者，這類人士發病至暴發性肝炎的機會及死亡風險，都比正常人感染甲型肝炎大；第二類是經常到外地旅行或到落後地區工作的人，接種會較安全。」

吳昊醫生指疫苗沒有副作用，任何人都可接種，「接種後除針口位會痛之外，有極少數患者可能對疫苗有敏感反應，局部地方會出紅疹、腫脹等，但這些情況一般會自己消失。」

記者：馮思穎

攝影：許先煜

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