《動物蘋台》最受歡迎的狗狗按摩以及寵物急救FAN享會回來了！除了以往的早鳥優惠之外，這次更推出全新的組合優惠價，由即日起至2月20日以指定連結報名參加，即可享有更多折扣。想要做個稱職的狗奴，就不要錯過了。

【狗狗按摩網上講座】動物蘋台FAN享會

立即報名【狗狗按摩網上講座】動物蘋台FAN享會 (截止日期：2021年2月25日 11:59PM)

狗狗身體結構比較複雜，不良坐姿及生活習慣隨時有機會引致身體痛症及其他毛病。隨着年紀增長，亦有可能出現關節痛症等情況。根據研究顯示，兩成一歲以上的狗隻，會因恆常跑跳或意外而出現不同程度的關節問題。即是每五隻狗，就有一隻患上關節疾病。髖關節、手肘、膝蓋或十字韌帶等部位，更是高危受傷的位置。透過按摩除了有助減輕寵物肌肉及關節的壓力，促進其淋巴和血液系統循環外，更可透過加強肌肉彈性，從而減低受傷機會。不僅如此，親密及舒服的按摩時間，更可改善狗狗的緊張情緒和增進人狗彼此的感情。

《動物蘋台》即將舉辦的【狗狗按摩網上講座】動物蘋台FAN享會，請來有12年經驗的資深寵物按摩治療師李意鳴（Ada），透過1小時45分鐘的理論講解及示範，讓你掌握犬隻身體結構、肌肉分佈、血液循環等專業知識，即場示範犬隻按摩的手法及技巧，同場更會以個案分析教授斷症技巧。講座完結後，更設有即問即答環節，參加者可以根據自家狗狗的身體狀況，向治療師學習針對性的復健按摩方法，讓你升級成為專業狗奴。於2月20日前報名，更可以早鳥優惠399元（原價450元）參加活動。請留意，只限壹會員報名參加。

【毛孩急救術網上講座】動物蘋台FAN享會

立即報名【毛孩急救術網上講座】動物蘋台FAN享會(截止日期：2021年2月25日 11:59PM)

主人們懂得為愛寵即時施救嗎？你知道如何觀察寵物的生命表徵嗎？毛孩打鬥不慎受傷流血，卻不知如何處理或為牠們止血包紮？毛孩不幸誤服有毒食物，你懂得辨識及應付嗎？要全方位守護毛孩，作為稱職又愛鍚寵物的你，就要裝備和增值自己。

《動物蘋台》即將舉辦的【毛孩急救術網上講座】動物蘋台FAN享會，請來安信獸醫診所註冊獸醫丁勵民醫生，透過1.5小時的理論講解，讓你掌握緊急症狀、處理急症等專業知識，學習包紮及心肺復蘇法技巧。講座完結後，更設有註冊獸醫問答環節，解答你的急救疑難。不論你是新手或是資深的主人，都能讓你全方位學習寵物急救知識，學懂急救傍身技。於2月20日前報名，更可以早鳥優惠399元（原價450元）參加活動。機會難逢，家長們還不把握機會，立即報名參加？請留意，只限壹會員報名參加。

「1+1」組合優惠價 升級狗奴必報

現以「1+1」組合優惠價700元（原價900元）即可同時報名參加【狗狗按摩網上講座】動物蘋台FAN享會（2月27日）及【毛孩急救術網上講座】動物蘋台FAN享會（2月28日），一連兩日收看以上兩個講座。

立即報名「1+1狗奴必報」網上講座組合 (截止日期：2021年2月25日 11:59PM)

查詢詳情可在辦公時間內（星期一至五 上午10時至晚上6時；星期六、星期日及公眾假期休息；非服務時間的查詢將於翌日回覆）致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk 。

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記者：何頌恩

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