台灣高雄一名伯伯在家為柴犬洗澡，過程中柴犬欲掙脫，遭阿伯以水管瘋狂抽打，全程被網友拍下並放到網上。片段引發網民激憤，有愛心媽媽到阿伯家，要求他交出這隻柴犬。阿伯雖交出了，但高市動保處表示，阿伯先前也曾打這隻柴犬並被人拍片發佈到網上。因此現在屬於再犯，已前往阿伯家錄取口供，決定帶走這隻柴犬，並令其不得再養狗。

高雄呂小姐向《蘋果新聞網》投訴，指網路流傳一名家住林園阿伯虐狗的影片。她看了後，覺得很不忍。網友則稱，已有愛心媽媽到阿伯家中要求交出狗。阿伯有交出狗，目前狗兒很安全。這段長53秒的影片中，可看到一隻白色狗，脖子被栓着、嘴套了口罩，有名阿伯在幫牠洗澡。但其間狗兒欲掙脫，作勢要咬阿伯，遭他以水管狂抽，並喊「再咬，要吼你死」，狗兒則是哀鳴不斷。

高市動保處已派員到阿伯家了解，阿伯稱這隻一歲多的柴犬是從寵物店購買。他是為了教狗，才會用細水管打牠。由於阿伯去年七、八月也曾打這隻柴犬，並被人拍片放到網上，已屬累犯。依《動保法》，飼主應避免狗遭受騷擾、虐待或傷害，否則可罰3千元至1.5萬元新台幣。動保處將會對阿伯開出罰單，並令其不得再養狗。至於這隻白色柴犬，動保處指經檢視身體沒有任何外傷，暫由義工收容，之後會送往收容所，再開放給市民領養。

資料來源﹕台灣《蘋果新聞網》

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